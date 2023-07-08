نتائج الثانوية العامة صنعاء اليمن 2023 برقم الجلوس Www yemenexam com النتائج ثالث ثانوي جمع المحافظات باليمن

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس، إنتهي طلاب الثانوية العامة في اليمن من اداء الإمتحانات وبات الجميع يترقب اعتماد وزارة التربية والتعليم باليمن النتائج في عموم المحافظات وسط ترقب كبير للغاية وذلك من أجل حصول الطلاب علي النتيجة، ولكن حتي الان لم يتم اعتماد نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، ونعمل من خلال موقعنا البديل علي رفع ملفات النتائج فور توفرها من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية بالفترة القادمة.

نتائج الثانوية العامة صنعاء اليمن 2023 برقم الجلوس

وجدير أن اعلنت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم باليمن ان عملية التصحيح لا تزال مستمرة، ولم تنتهي ومفترض اعلان النتائج في منتصف شهر يوليو وتجري حالياً عمليات التصحيح، واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم اليمنية بالأونة الأخيرة ان الوزارة تبذل جهد مضاعف لإعتماد النتيجة بالفترة القادمة وحتي الان تستمر عمليات التصحيح ولم تنتهي بل اوشكت علي الانتهاء.

Www yemenexam com النتائج ثالث ثانوي جمع المحافظات باليمن

وقامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بالاونة الاخيرة بتوفير موقع لإستخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 من خلال رابط الكتروني خاص تيسيراً للطلاب وأولياء الأمور وتوفيراً للوقت والمجهود، وإليكم خطوات الاستعلام.

خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023