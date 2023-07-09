رابط نتائج البكالوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب الدورة الأولى 2023 من موقع وزارة التربية السورية

موخرًا زادت معدلات البحث بشكل كبير حول نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب الاسم رغبةً في معرفة مدى التحصيل الدراسي للطلاب، حيث تستعد وزارة التربية السورية للإعلان عنها فور الإنتهاء من عمليات التصحيح التي مازالت مستمرة حتى وقتنا هذا لرصد الدرجات بشكل دقيق ورفع النتائج عبر الموقع الخاص بالوزارة توفيرًا للوقت والجهد وتجنبًا للأزدحام في المدارس، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب الاسم فقط

يبحث الكثير من الطلاب على الطريقة الخاصة باستخراج نتائج البكالوريا حسب الاسم فقط لكي يتعرفون على مدى تحصليهم الدراسي، لذا لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع التربية السورية وهو moed.gov.sy.

انقر على خانة النتائج الامتحانية ثم اضغط على نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الاولى.

اختر القسم علمي أو أدبي، أو شرعي، أو تجاري أو نسوي أو صناعي.

اختر المحافظة ثم اكتب اسم الطالب وباقي التفاصيل الخاصة به ثم انقر على بحث.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية حسب رقم الاكتتاب 1444

لكي تتمكن من الحصول عليها بواسطة رقم الاكتتاب لابد من اتباع الخطوات التي تم ذكرها سابقًا ولكن عندما يتم النقر على القسم الخاص بالطالب اختر البحث حسب الرقم ثم قم بعد ذلك باختيار المحافظة ثم اكتب رقم الاكتتاب ثم انقر على بحث.

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2023

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور حول موعد الإعلان عن النتائج الخاصة بالبكالوريا نظرًا لاقتراب موعد الإعلان عنها لأنه من المتوقع يوم الخميس الموافق 20 يوليو لعام 2023 ستعلن الوزارة عنها، وتجدر الإشارة إلى أن العمل مستمر لن يتم توقفه لكي يتم الإنتهاء من التصحيح واعتماد النتيجة ورفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة لتمكين الطلاب من معرفة مدى تحصليهم الدراسي للعام الجاري.