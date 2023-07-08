لو معرفتش الأسعار الرسمية الان عمرك ما هتعرف تكشف تلاعب التجار .. استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 8 يوليو بالأسواق

يمكنك بكل سهولة معرفة أسعار الدواجن اليوم السبت 8 يوليو من عام 2023، حيث استقرت الاسعار الان

بعد انخفاض كبير شهدته أسعار الأعلاف خلال الآونة الأخيرة ، كما قد انخفضت أسعار الدواجن البيضاء لتسجل نحو سعر 67 جنيهًا بعدما وصل سعرها إلى سعر 70 جنيه منذ أسبوع، حيث تعد الفراخ من أكثر الوجبات التي يتناولها الكثير كل اسبوع نظرا لطعمه المميز والفائدة التي تمد الجسم به.

لذلك في هذا المقال الحصري عبر موقعنا المتميز سوف نرصد لكم اسعار الفراخ اليوم فى بورصة الدواجن الموجودة في مصر وسعر كرتونة البيض اليوم وأسعار الكتاكيت والبط اليوم، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم السبت 8 يوليو

تعد أسعار الدواجن من أكثر ما يبحث عنه الآخرين على محرك البحث العالمي جوجل، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي.

أولا سجلت أسعار لحم الدواجن البيضاء day في المزرعة نحو سعر 67 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر يبلغ 70 جنيها.

ثانيا بينما سجل سعر الدواجن الامهات days نحو سعر 59 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر يبلغ نحو 65 جنيها.

ثالثا بينما بلغ سعر الكيلو اللحم من الدواجن الساسو “الفراخ الحمراء يسجل نحو سعر 95 جنيها لتصل للمستهلك بسعر وصل نحو 100 جنيها، بينما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى نحو سعر 90 جنيها لتصل للمستهلك بسعر يبلغ نحو 95 جنيهًا.

رابعا تراوحت الفراخ نوع الأوراك نحو سعر 75 و 81 جنيها للكيلو، ووصل سعر كيلو الكبد والقوانص بنحو 65 و70 جنيها للكيلو.

خامسا ووصلت الأجنحة نحو 35 و 60 جنيها، والبانيه سجل نحو سعر 150 ل 160 جنيهًا في بعض المحلات مما يعد انخفاضا ملحوظا حيث وصل سعره منذ أيام قليلة في يوم الجمعة الماضية عند 210 جنيهًا.

أسعار البط اليوم السبت 8 يوليو

أسعار الدواجن اليوم والبط من أكثر ما يبحث عنه الآخرين، حيث جاء على النحو التالي.

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة أسعار الدواجن اليوم، سوف نرصد لكم أسعار البط اليوم، حيث.يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من سعر. 74 إلى سعر 80 جنيهًا.

بعد ذلك يتراوح سعر البط المولار من سعر 84 إلى سعر 90 جنيها.

بينما حقق سعر البط المسكوفى اليوم نحو سعر 100 جنيهًا.

بينما يبدأ السعر في المحلات للمستهلك من سعر 88 إلى سعر 90 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

أولا وصل سعر كتكوت أبيض اليوم نحو 11 : 12 جنيهًا، بينما بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 10-11 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

هذا وقد سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو سعر 115 جنيها بعدما وصل سعرها إلى نحو 118 جنيها خلال الأسبوع الماضي.