موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023 ( الكليات المتاح لها اختبارات القدرات )

بعد صدور قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن ضوابط تنسيق الجامعات لعام 2023، سيتم تحديد موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تتطلب اجتياز تلك الاختبارات، من المتوقع أن تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023 في الأسبوع الثالث من يوليو 2023، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في يوم الخميس 13 يوليو الجاري، يرجى مراجعة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات للحصول على معلومات أكثر تفصيلية وتحديثات حول المواعيد والإجراءات الخاصة بالاختبارات.

موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023