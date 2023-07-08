موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023 ( الكليات المتاح لها اختبارات القدرات )
بعد صدور قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن ضوابط تنسيق الجامعات لعام 2023، سيتم تحديد موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تتطلب اجتياز تلك الاختبارات، من المتوقع أن تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023 في الأسبوع الثالث من يوليو 2023، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في يوم الخميس 13 يوليو الجاري، يرجى مراجعة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات للحصول على معلومات أكثر تفصيلية وتحديثات حول المواعيد والإجراءات الخاصة بالاختبارات.
موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023
سيتم تحديد مواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023 بناءً على الضوابط التي ستُعلن عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عند بدء عملية التسجيل للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى الدبلومات الفنية.
الكليات المتاح لها اختبارات القدرات
- كلية التربية الرياضية.
- كلية التربية الموسيقية.
- التربية الفنية.
- التربية النوعية ( فنية – موسيقية – المسرح التربوي ).
- كلية الفنون التطبيقية.
- الفنون الجميلة ( فنون – عمارة ).
- كليات التربية قسم ( فنية – موسيقية ).
كليات ليس لها اختبارات
- كليات الإعلام .
- التمريض.
- المعهد الفني للتمريض.
- المعاهد الفنية الصحية.
- الجامعات التكنولوجية.
- كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.
اختبار القدرات للثانوية العامة
تنسيق الجامعات لعام 2023 قد ألغى اختبارات المعرفة التي كانت جزءًا من اختبارات القدرات المطلوبة لبعض الكليات، وبدلاً من ذلك سيستمر النظام في اختبارات القدرات للكليات التي تشترط اجتياز اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة، هذا يعني أنه سيتم تقييم قدرات الطلاب في المهارات المطلوبة لتلك الكليات دون الحاجة إلى اختبارات المعرفة الأكاديمية.