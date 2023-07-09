المعاهد الفنية للتمريض بعد الدبلوم.. تعرف على شروط الالتحاق لطلاب الدبلومات الفنية

وزارة التعليم العالي المصري أوضحت القواعد الخاصة بشهادت الدبلوم نظام الثلاث سنوات سواء كان للتجاري والصناعي والزراعي والفنادقي أيضًا لكي يلتحقون بالمعاهد المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية ولكي يتم التقديم من خلال تنسيق المرحلة الثالثة ولكن سنتطرق لتوضيح الشروط الخاصة بالتقديم على المعاهد الفنية للتمريض بعد الدبلوم.

شروط القبول في المعاهد الفنية للتمريض بعد الدبلوم

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لكي يتم الالتحاق في المعاهد الفنية للتمريض وهي:

ضرورة أن يكون الطالب مصري الجنسية.

ينبغي أن يكون حاصل على 75% على الأقل من المجموع الكُلي.

يجب أن يكون حديث التخرج.

ضرورة اجتياز الاختبار الشخصي الذي يتم تحديده من قبل المعاهد بعد التشريح.

يتم توزيع الطلاب المقبولين على دبلوم المدارس الثانوي لمساعدي الخدمات الصحية على المعاهد الفنية للتمريض إقليميًا.

التقديم بالمعاهد الفنية للتمريض

أوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه سيت قبول الطلاب من حملة الدبلوم بالمعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات وعلى أن تكون الاسبقية والقبول للمجموع الأعلى وعلى حسب الأعداد التي يُحددها المجلس الأعلى أيضًا ويتم التشريح بشكل إقليمي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024

سوف يتم الإعلان عن التنسيق الخاص بالكليات والمعاهد أيضًا عقب انتهاء الامتحانات الثانوية وسوف تنتهي بتاريخ 13 يوليو القادم لعام 2023، والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن النتائج الخاصة بالدبلومات الفنية ووصلت نسبة النجاح الخاصة بالطلاب لـ 64% ولكي تتمكن من الاستعلام عنها لابد من التوجه مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص ببوابة التعليم الفني ثم قم بإدخال البيانات لكي تحصل على نتيجتك دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة التابع لها.