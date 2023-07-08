مبارة مصر والمغرب.. اظبط الان تردد قناة بي ان سبورت 4 beIN Sports لمتابة المبارة بدون تشويش

تردد قناة بي ان سبورت 4 beIN Sports من أهم ترددات القنوات الرياضية في الوقت الحالي، فهي القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام، وهي المباراة المنتظرة من الجميع ليس فقط في مصر والمغرب، بل في مختلف الدول العربية بشكل عام، وتنقل القناة أكثر المباريات أهمية في الوقت الحالي وأبرزها المباريات الأفريقية للفرق الكبرى مثل الأهلي المصري والوداد المغربي وغيرهم، مع نقلها لبعض مباريات الدوري الإنجليزي والدوريات الكبرى والمنتخبات الأفضل على مستوى العالم، ونستعرض عبر موقعنا البديل أهم المعلومات عن القناة، في مقدمتها تردد قناة بي ان سبورت 4 beIN Sports، تابع..

تردد قناة بي ان سبورت 4 beIN Sports الجديد 2023

يمكن تثبيت تردد قناة بي ان سبورت 4 beIN Sports الجديد 2023 وهي القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم في نهائي أفريقيا تحت 23 عام، سريعاً اتبع ما يلي لمشاهدة المباراة على النايل سات:

ادخل على قائمة التردد وقم بعرض الخيارات.

اضغط على أيقونة “التثبيت” ثم أيقونة “التثبيت” من جديد.

سجل تردد قناة بي إن سبورت 4 إتش دي وهو: 12054.

اكتب معدل الترميز وهو: 27500.

حدد معدل الاستقطاب وهو: عمودي.

قم بتعيين معامل تصحيح الخطأ وهو: 2/3.

ترد قناة بي إن سبورت الرياضية 4 الجديد 2023 على سهيل سات

يمكن استقبال تردد قناة بي إن سبورت 4 الجديد 2023 على القمر الصناعي سهيل سات عبر الخطوات التالية:

اعرض القائمة ثم أيقونة الاختيارات.

اضغط على أيقونة “التثبيت” مرة، ثم اضغط عليها مرة أخرى.

اكتب تردد قناة بي إن سبورت الرياضية 4 إتش دي وهو: 11585.

سجل رقم معدل الترميز وهو: 27500.

سجل معامل تصحيح الخطأ وهو: 2/3.

حدد معدل الاستقطاب وهو: رأسي.

القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب في نهائي أفريقيا تحت 23 سنة

أكثر ما يجعل الجميع يبحث عن تردد قناة بي ان سبورت 4 beIN Sports الجديد 2023، هو أنها أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في نهائي أفريقيا تحت 23 عاماً، خاصة بعدما تأهل المنتخبين إلى الأولمبياد بصعودهم للنهائي، وتأهلت معهم مالي بعد الفوز بالمركز الثالث بتغلبها على غينيا في مباراة الأمس.