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عاجل ورسيما ونهائيا.. تحديد موعد نزول حساب المواطن 1444 الدفعة 68

عبدالله عربيمنذ ساعة واحدة
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‏يترقب العديد من المواطنين ‏المستحقين في المملكة العربية السعودية موعد نزول حساب المواطن 1444 ‏للحصول عليه ‏والاستفادة منه دائماً ‏وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم التفاصيل الخاصة بموعد نزول حساب المواطن 1444 ‏وطريقة الاستعلام عن أهلية الدفعة الجديدة من برنامج حساب وذلك من ضمن اهتماماتتنا التي نسعى دائما لتقديمها للمتابعين.

موعد نزول حساب المواطن 1444

‏صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمية على الحساب ‏الإلكتروني الرسمي ‏لبرنامج حساب المواطن على تويتر عن إصدار نتائج الاهلية للدورة 68 لشهر يوليو خلال يوم 18 يونيو الماضي ‏ليتم صرفها لكل المستحقين من برنامج حساب المواطن خلال شهر يوليو الحالي وذلك ‏استمرارا لتقديم الدعم المعنوي والمادي للأسر الفقيرة داخل المملكة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها معظم البلاد.

‏طريقة الاستعلام عن ‏الدفعة الجديدة من حساب المواطن

‏بعد ان وضحنا موعد نزول حساب المواطن 1444 في السطور السابقة ‏نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن الدفع الجديدة من حساب المواطن المستحقين الفعليين برقم الهوية من طريق الخطوات المتمثلة في التالي:

  • ‏أولا الدخول على موقع برنامج حساب المواطن.
  • ‏ثانيا اضغط على خانة تسجيل الدخول.
  • ‏ثم قم بتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد عن طريق بيانات حساب أبشر.
  • ‏‏من خلال علامة تبويب القائمة الأساسية في الموقع
  • يمكنك الضغط على قائمة حسابي.
  • ‏ثم اضغط على ايقونة الاستعلام عن الاهلية.
  • ‏بعدها أدخل رقم الهويه الوطنية الخاصة.
  • ‏ثم اكتب رمز التحقيق المرئي الموضح أمامك بالشاشة.
  • ‏ثم انقر على ايقونة الاستعلام.
  • ‏انتظر حتى تظهر لك حالة الشخص والتي تفيد إذا كان الشخص مؤهل فعلي للحصول على الدعم من حساب المواطن.

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عبدالله عربيمنذ ساعة واحدة
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