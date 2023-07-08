عاجل ورسيما ونهائيا.. تحديد موعد نزول حساب المواطن 1444 الدفعة 68
يترقب العديد من المواطنين المستحقين في المملكة العربية السعودية موعد نزول حساب المواطن 1444 للحصول عليه والاستفادة منه دائماً وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم التفاصيل الخاصة بموعد نزول حساب المواطن 1444 وطريقة الاستعلام عن أهلية الدفعة الجديدة من برنامج حساب وذلك من ضمن اهتماماتتنا التي نسعى دائما لتقديمها للمتابعين.
موعد نزول حساب المواطن 1444
صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمية على الحساب الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن على تويتر عن إصدار نتائج الاهلية للدورة 68 لشهر يوليو خلال يوم 18 يونيو الماضي ليتم صرفها لكل المستحقين من برنامج حساب المواطن خلال شهر يوليو الحالي وذلك استمرارا لتقديم الدعم المعنوي والمادي للأسر الفقيرة داخل المملكة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها معظم البلاد.
طريقة الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن
بعد ان وضحنا موعد نزول حساب المواطن 1444 في السطور السابقة نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن الدفع الجديدة من حساب المواطن المستحقين الفعليين برقم الهوية من طريق الخطوات المتمثلة في التالي:
- أولا الدخول على موقع برنامج حساب المواطن.
- ثانيا اضغط على خانة تسجيل الدخول.
- ثم قم بتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد عن طريق بيانات حساب أبشر.
- من خلال علامة تبويب القائمة الأساسية في الموقع
- يمكنك الضغط على قائمة حسابي.
- ثم اضغط على ايقونة الاستعلام عن الاهلية.
- بعدها أدخل رقم الهويه الوطنية الخاصة.
- ثم اكتب رمز التحقيق المرئي الموضح أمامك بالشاشة.
- ثم انقر على ايقونة الاستعلام.
- انتظر حتى تظهر لك حالة الشخص والتي تفيد إذا كان الشخص مؤهل فعلي للحصول على الدعم من حساب المواطن.