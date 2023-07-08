عاجل ورسيما ونهائيا.. تحديد موعد نزول حساب المواطن 1444 الدفعة 68

‏يترقب العديد من المواطنين ‏المستحقين في المملكة العربية السعودية موعد نزول حساب المواطن 1444 ‏للحصول عليه ‏والاستفادة منه دائماً ‏وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم التفاصيل الخاصة بموعد نزول حساب المواطن 1444 ‏وطريقة الاستعلام عن أهلية الدفعة الجديدة من برنامج حساب وذلك من ضمن اهتماماتتنا التي نسعى دائما لتقديمها للمتابعين.

موعد نزول حساب المواطن 1444

‏صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمية على الحساب ‏الإلكتروني الرسمي ‏لبرنامج حساب المواطن على تويتر عن إصدار نتائج الاهلية للدورة 68 لشهر يوليو خلال يوم 18 يونيو الماضي ‏ليتم صرفها لكل المستحقين من برنامج حساب المواطن خلال شهر يوليو الحالي وذلك ‏استمرارا لتقديم الدعم المعنوي والمادي للأسر الفقيرة داخل المملكة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها معظم البلاد.

‏طريقة الاستعلام عن ‏الدفعة الجديدة من حساب المواطن

‏بعد ان وضحنا موعد نزول حساب المواطن 1444 في السطور السابقة ‏نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن الدفع الجديدة من حساب المواطن المستحقين الفعليين برقم الهوية من طريق الخطوات المتمثلة في التالي: