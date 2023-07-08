ألف ألف مليون مبروك.. نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الأول

يمكنك بكل سهولة معرفة نتائج الثالث المتوسط العراق 2023، حيث ينتظر الكثير من طلاب وطالبات الثالث المتوسط بمختلف محافظات العراق ظهور نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023 وسط حالة من القلق قد تسود بين الطلاب وأولياء الأمور الذين قد يرغبون في الاطمئنان على الدرجات التي قد حصلوا عليها وذلك بعد عام دراسي بذلوا فيه الكثير من الجهد لتحقيق أكبر الدرجات.

حيث تعد هذه المرحلة التعليمية هي من أهم المراحل التي قد تحدد مستقبل الطالب في المراحل التالية لذلك فقد يترقب الطلاب والأباء الاطمئنان على مستقبل الأبناء ومعرفة الدراسة التي سيلتحقون بها وفي السطور التالية سنتعرف على رابط الحصول على النتائج بعد ظهورها، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

نتائج الثالث المتوسط العراق 2023

تعد نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 من أكثر ما يبحث عنه الآخرين على محرك البحث العالمي جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، ومع بداية العد التنازلي لظهور النتائج فقد تزيد عمليات البحث عن كيفية استخراج ومعرفة النتائج، بينما أكدت وزارة التربية العراقية للطلاب أنهم قد يستطيعون الإطلاع على نتائج الاختبارات إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المدرسة أو أي مكان آخر لمعرفة درجاتهم وذلك تسهيلاً عليهم ، حيث جاءت خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط كالتالي.

أولا يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية ، ثم يجب إدخال رمز التحقق المرئي ثم يجب الضغط على submit.

ثانيا يجب بعد ذلك أن يقوم الطالب بالضغط على زر النتائج، ثم يجب إختيار نتائج الثالث المتوسط الدور الأول، بعد ذلك يجب أن يقوم الطالب بإدخال الرقم الإمتحاني الخاص به.

ثالثا ثم يجب الضغط على زر عرض النتائج، بينما سوف تظهر صفحة جديدة متواجد فيها الاختبارات التي قد قام بها الطالب ومجموع النتائج التي قد حصل عليها.

بينما يوجد هناك بعض المصادر التي قد أكدت أن نسبة النجاح خلال هذا العام سوف تكون مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة كما قد أكدت الوزارة أيضا أن استمرار عملية التصحيح حتي الآن بسبب أعمال المراجعة المتكررة التي قد تقوم بها اللجان المختصة قبل الإعلان عن النتائج رسمياً لضمان حصول كل طالب علي المجهود الذي قد قام به والدرجة المستحقة له.

موقع وزارة التربية لاستخراج النتائج

بعد أن رصدنا لكم كيفي كيفيه استخراج نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 يمكنك معرفة اخر اخبار المراجعة وآخر التفاصيل، حيث بعد إنتهاء الطلاب من أداء الاختبارات في كافة المحافظات العراقية فقد بدأت لجان التصحيح في أعمالهم وذلك لإنهاء تصحيح الاختبارات ورصد درجات الطلاب في أسرع وقت ثم توقف عمل لجان التصحيح بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك وبعد الإنتهاء منها فقد بدأت اللجان عملها مرة أخري لتؤكد الوزارة أنه قد يتم مراجعة وتدقيق الدرجات تمهيداً لإعلانها خلال الساعات المقبلة ويمكن للطلاب استخراج النتائج.