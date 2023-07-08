مباراة مصر والمغرب اليوم السبت في نهائي أفريقيا تحت 23 سنة | الموعد والقنوات الناقلة

مباراة مصر والمغرب اليوم السبت الثامن من شهر يوليو الجاري للعام الحالي 2023، هي واحدة من أهم مباريات اليوم المنتظرة بشدة من الجميع، خاصة من محبي ومتابعي كرة القدم في مصر والمغرب وفي الدول العربية بشكل عام، حيث تتسم مباريات الشباب بالسرعة والقوة دائماً وإن كانت تفتقد إلى الخبرة قليلاً، لكن مباريات الشباب تكون صعبة جداً وقوية للغاية، ونستعرض عبر موقعنا البديل أهم المعلومات عن مباراة مصر والمغرب اليوم السبت 8-7-2023 من حيث التوقيت والقنوات الناقلة وتفاصيل أخرى بشكل عام.

مباراة مصر والمغرب اليوم السبت 8-7-2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد مباراة مصر والمغرب اليوم السبت الثامن من يوليو للعام الجاري 2023، وأوضح أن موعد مباراة مصر والمغرب اليوم سيكون في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاصمة القاهرة، وهو نفس توقيت المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة والعاصمة الرياض.

بينما موعد مباراة مصر المغرب اليوم السبت بتوقيت الدولة المغربية، سوف يكون في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن يتغير التوقيت باختلاف الدولة مثل الإمارات العربية المتحدة، والتي تُنقل مباراة المغرب ومصر تحت 23 سنة بها في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في نهائي أفريقيا تحت 23 عام

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة الناقل الرسمي والحصري لكل مباريات أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاماً، عن القناة الناقلة لمباراة المغرب ومصر اليوم السبت في نهائي أفريقيا، وأوضحت أنه تم اختيار قناة بي إن سبورت الرياضية 4 لتكون الناقل الحصري للمباراة، على أن يكون معلق مباراة مصر والمغرب هو المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.

ومن المقرر وجود استوديو تحليلي قبل مباراة مصر والمغرب مع المحللين والنقاد من نجوم كرة القدم السابقين، للحديث عن كل تفاصيل المباراة من بدايتها وحتى صافرة الحكم ووجود بطل لأمم أفريقيا في النهاية، مع الحديث عن كل مباريات المنتخبين في البطولة والتي صعد كل منهما بعد التغلب على غينيا ومالي في مباراتي نصف نهائي أفريقيا تحت 23 سنة هذا العام.