تردد قناة المغربية الرياضية Arryadia 3 الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات

تُعتبر قناة المغربية الرياضية واحدة من ضمن القنوات الرياضية التي تُقدم محتوى رياضي دولي ومحلي أيضًا، حيث تم تأسيسها عام 2018م واستطاعت في وقت قصير أن تحقق نجاح في مختلف الدول وأصبح لديها مُتابعين من كل مكان، لذا يبحث الكثيرين عن تردد قناة المغربية الرياضية Arryadia 3 والمزيد من التفاصيل الآخرى سنتطرق إليها.

تردد قناة المغربية الرياضية Arryadia 3

هي واحدة من ضمن القنوات الرياضية التي تُقدم محتوى يخص البطولات الرياضية سواء كانت محلية ودولية أيضًا، ولكي تتمكن من استقبالها على الجهاز الخاص بك لابد من إدخال البيانات التالية وهذا بالنسبة للقمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11476.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

ويوجد لها تردد آخر وهو:

التردد: 11513.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD

تردد قناة المغربية الرياضية على العرب سات

لكي تتممكن من استقبال القناة على الجهاز الخاص بك يُمكتك القيام بتلك الخطوة من خلال ادخال البيانات التالية وهي:

التردد: 12683.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات القناة

تتسم القناة بالعديد من المزايا المتمثلة فيما يلي: