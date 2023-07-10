من كام السنادي.. تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في جميع المحافظات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث عنه الكثير من الطلبة وأولياء الأمور لاختيار المناسب لأبنائهم، خاصة بعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2023 في الفترة الأخيرة والتعرف عليها عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي على الإنترنت، وتم فتح باب التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية هذا العام لكل من يعتقد أن هناك خطأ في تصحيح النتيجة، فما هو تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وما هي الأوراق والمستندات المطلوبة وموعد التنسيق وتفاصيل أخرى، كل هذا نتعرف عليه عبر موقعنا البديل.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الطلاب الحاصلين على دبلوم سواء بنظام 3 أو 5 سنوات، بجانب دبلوم المدارس الثانوية الفنية بشكل عام سواء التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحة والفنادق، وهو تنسيق لأصحاب النسبة المئوية 60% فأكثر، ويشمل تنسيق الدبلوم الفني عام 2023 ما يلي:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة: التجارية، الصناعية، الخدمة الاجتماعية، السياحة والفنادق، مع دبلوم المعاهد المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي، كل هذا بنسبة 60% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض من شعبة التمريض التابعة للجامعات، بنسبة 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية من شعبة فنيات التمريض التابعة لوزارة الصحة، بنسبة 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنبة من 65% بحد أدنى حتى نسبة 75%، ويقدم هؤلاء أوراقهم مباشرة في المعاهد العليا الخاصة بالخدمة الاجتماعية ويتم قبولهم في الفرقة الثالثة بهم.

ويمكن التقديم مباشرة في موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وهو يوم 15 سبتمبر بعد الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2023 مباشرة، كل ما عليك فعله هو الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية من هنا، وإتمام الخطوات بكل سهولة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

يجب توفير الأوراق التالية للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023:

أصل شهادة ميلاد الطالب للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية.

استمارة شهادة الدبلوم الفني.

عدد 6 صور شخصية.

صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليه.

نموذج 6 جند وهو شرط أن يحصل عليه الطالب.

وقد يتم طلب بعض الأوراق والمستندات الأخرى وفقاً لحالة كل طالب عند التقديم في التنسيق.