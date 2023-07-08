“الآن” كشوفات اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 لشهر يوليو منصة مظلتي

كشوفات اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 نوضحها لكم، حيث أنه بعد أيام قليلة سيتم صرف الوجبة رقم تسعة من برنامج الرعاية الاجتماعية إذ أنها في الفترة الحالية قامت بالاعلان عن أسماء الأفراد المستحقين لهذا الدعم والذين تم التأكد من توافر شروط هذا الدعم بهم، كما وأوضحت أن الاستعلام عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية يمكن بسهولة جدًا إذا قام المستعلم بزيارة المنصة الإلكترونية “مظلتي” إليكم تفاصيل أكثر.

كشوفات اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

تهتم وزارة العمل في الأردن بالكثير من المهام والتي تهدف في المقام الأول إلى التقدم بالوطن وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد وذلك من خلال نقاط كثيرة سواء كان تدريب العمل وتأهيلهم على إيجاد فرص عمل تناسبهم أو تطوير القدرات البشرية بشكل عام في الأردن كما ومن ناحية أخرى تسعى إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وتوفر لهم الرعاية المستحقة من جميع النواحي لهذا يتم توفير هذا الدعم المخصص للأسر الفقيرة والمحتاجة في الاردن لمساعدتهم من الناحية المادية بتوفير دعم مناسب لهم حسب احتياجاتهم ولكنه يتطلب بعض النقاط حتى تضمن الوزارة أن المتقدم مستحق لهذا الدعم.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تساعد بوابة وزارة العمل الإلكترونية بالأردن على التعرف على أسماء الفئات التي تم ضمها في الوجبة التاسعة من دعم الرعاية الاجتماعية إذ أن الدفعة القادمة هي الأخيرة والتي تتطلب أن يكون المستفيد عراقي الجنسية ومتزوجًا وعدد الأفراد بالأسرة أكثر من أربعة، إذ يقوم المستعلم بزيارة بوابة العمل والشئون الاجتماعية وإضافة بعض البيانات الشخصية في الأماكن التابعة لها تحديدًا الاسم والرقم الشخصي ثم تقوم البوابة الإلكترونية بعد ذلك بتوضيح وضع المستعلم في الدفعة القادمة والتي تصرف بعد عدة أيام حيث يتم عرض كشوفات أسماء الأفراد الذين تم قبولهم في الوجبة التاسعة، أو يمكن تنزيل تلك الكشوفات بعد التسجيل في منصة مظلتي من هنا.