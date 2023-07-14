“استعلم الآن” نتائج التاسع سوريا 2023 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية السورية برقم الاكتتاب والاسم

فجرت وزارة التعليم السورية الأيام الماضية خبرًا سارًا لطلاب الصف التاسع وهو بشأن اقتراب طرح النتائج والإفراج عنها إذ أن شهر يونيو الماضي كان أخر موعد للاختبارات في سوريا وطوال هذه الفترة وينتظر الطلاب النتائج بفارغ الصبر، وفي غضون أيام قليلة يمكن لجميع طلاب التاسع الدور الأول في سوريا الاطلاع على النتائج التي حصلوا عليها في الاختبارات الأخيرة وذلك بالاسم وأيضًا رقم الاكتتاب تابعوا معنا.

نتائج التاسع سوريا 2023

تمر عملية إطلاق النتائج بأكثر من مرحلة حتى يكون هناك دقة كبيرة في وضع النتائج وإخراجها للطلاب تبدأ العملية بالتصحيح لجميع الأوراق ثم رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب ثم اعتمادها رسميًا من قبل وزير التعليم وفي النهاية تصير النتيجة جاهزة، وقد أوضحت الوزارة أن عملية التصحيح والرصد قد انتهت تقريبًا لهذا لم يتبقى إلا أيامًا قليلة على نتيجة الصف التاسع في سوريا، وبمجرد أن يعلن عنها بشكل رسمي يستخدم الطالب فقط اسمه ورقم اكتتابه والتسجيل بهما في الموقع المخصص للنتيجة للوصول إليها إذ أنه تم تخصيص موقع إلكتروني معين من أجل النتائج لطلاب هذه المرحلة.

استخراج نتائج الصف التاسع في سوريا 2023

في الخامس والعشرين من يونيو الماضي كانت جميع الصفوف التعليم الأساسي قد انتهت من الامتحانات نهائيًا واليوم التالي السادس والعشرين كان الموعد الأخير لاختبارات الشهادة الاعدادية الشرعية إذ أن شهر مايو كان موعد انطلاق تلك الاختبارات للجميع وبعد أن انتهت مباشرةً بدأت عملية التصحيح، وقد أوضحت الوزارة أن الاستعلام عن النتائج يكون كما يلي: