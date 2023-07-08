Kids..تردد قناة بطوط الجديد وطيور الجنة وكراميش علي القمر الصناعي نايل سات 2023

تردد قنوات الاطفال علي القمر الصناعي نايل سات ، يعتبر تردد قنوات طيور الجنة – بيبي توم وجيري – كراميش – ميكي – كيدز على النايل سات ضروريًا لتوفير محتوى مسلي وتعليمي للأطفال. فهذه القنوات تقدم برامجًا ترفيهية وتعليمية ملائمة للاهتمامات الخاصة بالأطفال في سن مبكر، وتساعدهم على فهم المفاهيم الأساسية وتنمية المهارات الحياتية ، ولذلك، يسعى الأهل باستمرار للعثور على هذا التردد، وسنوفر لكم من خلال موقعنا الإلكتروني البديل جميع التفاصيل حوله في الفقرات التالية.

تردد قناة كراميش الجديد

تعتبر قناة كراميش واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم، حيث تقدم محتوى متنوعًا من الأفلام الكرتونية والبرامج التعليمية والأغاني المرتبطة بالأطفال ، ولذلك، يسعى الكثير من الأهل للعثور على تردد القناة لتحميلها لأطفالهم ، ويمكن العثور على تردد القناة من خلال البيانات التالية:

التردد :10971

الاستقطاب h

معدل الترميز:27500

ومعامل تصويب الخطأ هو 3/4.

تردد قناة بطوط علي النايل سات

تعرض قناة بطوط محتوى متنوعًا ومفيدًا للأطفال، إذ تقدم برامج تعليمية وأغاني وأفلام كرتونية مسلية. ويمكن تحميل القناة عن طريق معرفة التردد المرتبط بها، ويمكن الحصول على هذا التردد عن طريق الخطوات التالية:

التردد هو 12207

والاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

ومعامل تصويب الخطأ 5/6.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

تعد قناة طيور الجنة من أبرز القنوات العربية التي تبث محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال. فهي تقدم برامج تعليمية متنوعة وأغاني ممتعة للصغار. ولتحميل القناة، يجب معرفة التردد المرتبط بها، ويمكن العثور عليه من خلال الإعدادات التالية:

التردد هو 12226

والاستقطاب h

معدل الترميز الترميز 27500

وتصويب الخطأ 5/6.