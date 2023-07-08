exl &pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 [الوجبة التاسعة] منصة مظلتي | موقع وزارة العمل spa.gov.iq

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 [الوجبة التاسعة] منصة مظلتي | موقع وزارة العمل spa.gov.iq…. تعتبر الرعاية الاجتماعية بالعراق من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأفراد وتوفير الحماية الاجتماعية لهم. وتشمل الرعاية الاجتماعية العديد من المزايا والخدمات مثل الرعاية الصحية، والمساعدات المالية، والحماية من البطالة، والضمان الاجتماعي. وتهدف الرعاية الاجتماعية إلى توفير فرص متساوية للجميع وتحسين مستوى المعيشة للأفراد الأكثر احتياجًا.

أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق عبر رابط منصة مظلتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ونظراً للظروف التي تمر بها الدولة، يعاني العديد من المواطنين العراقيين من الظروف الاقتصادية، ولذلك تهافت العديد على تسجيل استمارة الرعاية الاجتماعية بالعراق حيث بلغ عدد طلبات التسجيل 300،000 مواطن.

الرعاية الاجتماعية والوجبة التاسعة

هذه التدابير الرعاية الاجتماعية تشمل الوجبة التاسعة، وهي مبادرة تقدمها الحكومة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد ذوي الدخل المنخفض. تهدف الوجبة التاسعة إلى توفير الحماية الاجتماعية والمالية للأفراد الذين يعيشون في ظروف صعبة ويواجهون صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق للرجال والنساء

يمكنك زيارة المنصة وإدخال المعلومات المطلوبة للبحث عن الأسماء. يمكنك الوصول إلى المنصة من خلال الرابط التالي: منصة مظلتي للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ومن ثم اتباع الخطوات التالية.

أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية لسنة 2023 الوجبة 9 “التاسعة

عمل دخول مباشر إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq.

ومن ثم اختيار الأيقونة الخاصة ب منصة مظلتي الوجبة 9 العراق.

ويلي ذلك اختيار الرعاية الاجتماعية.

تحديد أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية.

أضف كافة المعلومات المطلوبة شكل صحيح.

اضغط على استعلام عن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الجدد.

وأخيرا تظهر أمام المستعلم أسماء المستفيدين وأسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.

المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

فئات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة …الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة تستهدف فئات معينة من المجتمع التي تحتاج إلى دعم اجتماعي ومساعدة مالية. فيما يلي بعض فئات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة:

1. الأسر ذات الدخل المحدود: تشمل هذه الفئة الأسر ذات الدخل المنخفض والتي تعيش في الفقر أو على وجودة الحياة.

2. ذوي الاحتياجات الخاصة: تشمل هذه الفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية أو العقلية الذين يحتاجون إلى رعاية إضافية ودعم اجتماعي.

3. المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة: يشمل هذه الفئة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، وأمراض القلب، والسرطان، وغيرها.

4. الأيتام والأرامل: تشمل هذه الفئة الأيتام والأرامل الذين فقدوا العائل الراعي ويحتاجون إلى دعم مالي واجتماعي.

5. المُرَهَقَة والمُسَنَّينَ: تشمل هذه الفئة الشباب الذين يعانون من ضغوطات الحياة والمسؤوليات الاجتماعية، وكذلك كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية ودعم في سنواتهم الأخيرة.

تهدف الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة إلى تقديم الدعم المناسب والمساعدة المالية لهذه الفئات المستحقة، وتهدف أيضًا إلى تحسين جودة حياتهم وتوفير الفرص الضرورية لهم.

الرعاية الاجتماعية

تقوم الحكومة العراقية بتوفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، تقدم لهم أيدي المساعدة بشكل مادي وهو ما يعرف بـ “الوجبة التاسعة” وهي نوع من الدعم المالي الذي يمنح للأفراد الذين يعانون من ظروف صعبة وصغيرة الدخل. هذا الدعم يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير المعيشة الكريمة لهم ولعائلاتهم.