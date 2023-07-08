يلا شوت مباراة منتخب مصر الأولمبي | مشاهدة مباراة مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر اليوم 7 يوليو 2023 نهائي الكان 

يلا شوت مباراة منتخب مصر الأولمبي، يلتقي المنتخب المصري اليوم بنظيرة المغربي وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عام، ويدخل الطرفين وعينهم علي البطولة، مواجهة ستكون قوية للغابة ويطمح صاحب الارض والجمهور ان يحقق الفوز والحصول علي البطولة، لقاء سيكون صعب للغاية علي الطرفين للخروج بالطولة وذلك عقب تقديم مستوي قوي طوال البطولة منتخب مصر الذي حصد جاهز افضل دفاع بدون ان يتلقي هدف في البطولة والمنتخب المغربي اقوي هجوم بالبطولة .

يلا شوت مباراة منتخب مصر الأولمبي

يتنافس المنتخب المصري الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي المدرب البرازيلي نظيرة منتخب المغرب الاولمبي على اللقب القاري الغالي، ويسعي للحصول علي اولي البطولات مع منتخب مصر للشباب مواجهة لن تكون بالسهله .

مشاهدة مباراة مشاهدة مصر والمغرب بث مباشر

مشاهدة مباراة مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر، إستطاع المنتخب المصري للشباب تحت الـ23 سنة ان يتأهل إلى النهائي وذلك عقب تجاوزه منتخب غينيا في الدور نصف النهائي وإستطاع الفريق ان يحقق الفوز بهدف دون رد وقدم مستوي جيد في تلك المباراة بينما المنتخب المغربي تأهل إلي النهائي بركلات الترجيح امام منتخب مالي .

بث مباشر مباراة مصر والمغرب

مباراة مصر والمغرب بث مباشر، ومن المتوقع أن تكون تلك المباراة قوية للغاية بين المنتخب المصري ونظيرة المغربي ويعمل كل مدير فني للفوز والحصول علي البطولة باي شكل من الاشكل وجدير ان الطرفين ضمن المشاركة في اولمبياد باريس 2024 ولكن يسعون للحصول علي تلك البطولة الهامة والقوية .

يدخل المنتخب المصري تلك المواجهة ويريد الحفاظ علي تلك البطولة بينما المنتخب المغربي يتطلع إلى تحقيق لقبه القاري الأول في تاريخه تحت 23 عام مواجهة ستكون قوية للغاية بين الطرفين .

توقيت مباراة مصر والمغرب اليوم

تنطلق مواجهة المنتخب المصري الاولمبي ونظيرة المغربي في تمام الساعة 9:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر والسودان، والساعة 12:00 بتوقيت الإمارات وعُمان.