خلي بالكم.. قطع المياه لـ7 ساعات متواصلة عن هذه الأماكن في هذه المحافظة

في إطار الجهود التي تقوم بها كافة القطاعات العاملة في جمهورية مصر العربية، فقد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع المياه في عدد من المناطق داخل محافظة بني سويف، وذلك خلال دقائق ليلة اليوم السبت الموافق 8 يوليو 223 ليستمر الإنقطاع لمدة 7 ساعات متواصلة، إضافة إلى أن ذلك جاء بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه داخل المحافظة، مع العلم أن الموقع الرسمي للمحافظة قد نبه بذلك عبر الموقع الرسمي له، مع توضيح أسباب الانقطاع، حتى يتعرف عليه جميع المواطنين.

موعد قطع المياه في بني سويف

أكدت شركة المياه والصرف الصحي في بني سويف، أن المياه سيتم قطعها لمدة 7 ساعات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة منتصف الليل، إضافة إلى أن ذلك جاء بسبب أعمال الصيانة والتطوير التي تشهدها كافة الشبكات المختلفة داخل المحافظة من أجل رفع الكفاءة الخاصة بنقل المياه في جميع مناطق المحافظة، وفي الفقرة التالية نوضح لكم أماكن انقطاع المياه لكي يتم عليها جميع سكان المحافظة.

أماكن قطع المياه في بني سويف

أوضحت الشركة أن المناطق التي تشملها انقطاع المياه تتمثل في “قرى صفط، راسين، هليه، سدس، قمبش، الواقعة، مركز ببا” هذه هي المناطق التي سيتم قطع المياه فيه، وفي حال وجود أي شكوى أو استفسار من قبل المواطنين والسكان في المحافظة يمكنهم الاتصال عبر الخط الساخن الخاص بالمحافظة وهو “125” ليتم الرد عليهم على الفور من قبل خدمة عملاء الشركة.