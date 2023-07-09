المبلغ أد إيه!!.. تأجيل صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين والاداريين الي هذا الموعد الجديد تبعًا لقرار الوزارة

لقد تم تأجيل صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين الذين شاركوا في المراقبة على امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، والتي تتعلق بامتحانات عام 2023، في مجال التعليم والتعليم الفني، تم تأجيل صرف المكافأة السنوية للمعلمين الذين شاركوا في مراقبة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة والدبلومات الفنية في عام 2023، والتي كان من المقرر صرفها في شهر يونيو الماضي. ومع ذلك، تم تحديد موعد جديد لصرف المكافأة وهو في شهر يوليو الجاري.

موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين

تم تأجيل صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين في امتحانات عام 2023، وذلك بسبب عدم توفر السيولة المالية الكافية في الموعد المحدد لها، تم اتخاذ قرار بالتأجيل بعد موافقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد تم أيضًا اتخاذ قرار بحساب أيام العمل للمنتدبين باللجان، ومراكز توزيع الأسئلة، والمعاونين، والعمال بلجان تقدير الدرجات بدءًا من العام الحالي، وذلك بهدف تحديد مدى تأثيرها على المكافأة.

مبلغ مكافأة المعلمين والاداريين

تختلف إدارات التعليم في مواعيد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين لعام 2023، حيث يتم صرفها لغالبية المشاركين في الامتحانات خلال شهر يوليو الحالي، وذلك من ميزانية العام الجديد. يتم صرف المكافأة على أساس مرتبات عام 2015-2016 للمعلمين، بينما يتم صرفها على أساس راتب عام 2014 للإداريين في منظومة التعليم.

تقوم الإدارات التعليمية بإعداد استمارات المعلمين وتقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، وذلك كخطوة أولية استعدادًا لصرف مكافأة امتحانات عام 2023 للمعلمين في الموعد المحدد.