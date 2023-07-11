“pdf كاملة ” إليـــكم كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة

من حين لآخر يزداد البحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق 2023، حيث ينتظر المواطنون في جميع أنحاء البلاد صدور الدفعة التاسعة من هذه الدعم المادي، ومن المتوقغ أن يتم الكشف عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية خلال ساعات قليلة، كما تتداول عدد من الأنباء أن الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية ستكون الدفعة الأخيرة المقدمة من قبل الحكومة العراقية

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

من هنا سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة التاسعة والأخيرة، وذلك من خلال معرفة الخطوات المطلوبة لفحص كشوف المشموليم بالوجبة التاسعة “9” عبر منصة مظلتي العراقية وهي:

دخول موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق من هنااااااااااااااااااااا

أو

يمكنكم الدخول إلى رابط موقع مظلتي الرسمي من هنااااااااااااااااااااااا

إدخال رقم البطاقة الذكية الخاصة بالمستعلم.

لابد من كتابة الكود المرئي والذي يتكون من 5 أرقام ولابد من كتابته بشكل سليم.

نضغط على خانة تنزيل ملفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بصيعة pdf.

ويأتي الدور على البحث عن الاسم من خلال كتابته بالصيغة الرباعية.

علي المستعلم أن يتأكد عند ظهور الاسم من ضمن أسماء المستفيدين بالوجبة التاسعة أن تاريخ الميلاد صحيح.

شروط القبول في دعم الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على ضرورة توافر شروط ضرورية التي يجب توفرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية للمستفيدين من الوجبة التاسعة، وتشتمل هذه الشروط على:

يجب أن يكون المتقدم حاملا الجنسية العراقية ومن أصول عراقية لكلا الوالدين.

يجب ألا يكون عدد أفراد الأسرة أقل من 4 أشخاص.

يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، بالنسبة للإناث يجب ألا يقل عمرهن عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

لا يجوز للأسرة أن تكون لديها أي عقارات أو تأمين صحي.

يجب أن لا يكون للأسرة معيل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 وجبة 9

تم الإعلان عن أسماء الأشخاص المستحقين للرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة في العراق، عن طريق رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية. تقدم الآلاف من المواطنين للحصول على هذه الرعاية، بسبب الفقر الذي يعانون منه والركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. وفي هذا السياق، تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي ٣٠٠،٠٠٠ طلب للحصول على الوجبة الاجتماعية الأخيرة.