“pdf كــاملة”هُنا كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الدفعة 4 spa.gov.iq موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اشتعل الشارع العراقي بحثاً عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعيه العراق الدفعة 4، يأتي ذلك عقب إطلاق وزير العمل والشؤون الاجتماعي السيد أحمد الاسدي الوجبة الرابعة من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والبالغ اعدادهم 65186 أسرة.

ويوفر لكم البديل الاخباري خطوات الاستعلام عن كشوف pdf المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة الرابعة، كما نوضح لكم خلال السطور التالية كيفية تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الدفعة 4 الوجبة التاسعة منصة مظلتي

تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الدفعة 4 منصة مظلتي

يتم الاعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة 2023 عبر موقع وزارة التخطيط بالعراق، كما يمكن لجميع المشمولين في الحماية الاجتماعية الجدد مراجعة الاقسام وفقاً للجداول المعلنة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة ال4 سيتم إعلانهم على مدار 3 أسابيع.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة 4

من هنا سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الرابعة، وذلك من خلال معرفة الخطوات المطلوبة لفحص كشوف المشمولين الدفعة 4″ عبر منصة مظلتي العراقية وهي:

دخول موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق من هنااااااااااااااااااااا

أو

يمكنكم الدخول إلى رابط موقع مظلتي الرسمي من هنااااااااااااااااااااااا

إدخال رقم البطاقة الذكية الخاصة بالمستعلم.

لابد من كتابة الكود المرئي والذي يتكون من 5 أرقام ولابد من كتابته بشكل سليم.

نضغط على خانة تنزيل ملفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بصيعة pdf.

ويأتي الدور على البحث عن الاسم من خلال كتابته بالصيغة الرباعية.

علي المستعلم أن يتأكد عند ظهور الاسم من ضمن أسماء المستفيدين بالوجبة الرابعة أن تاريخ الميلاد صحيح.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الدفعة 4

شروط القبول في دعم الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على ضرورة توافر شروط ضرورية التي يجب توفرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية للمستفيدين من الوجبة الرابعة وتشتمل هذه الشروط على:

يجب أن يكون المتقدم حاملا الجنسية العراقية ومن أصول عراقية لكلا الوالدين.

يجب ألا يكون عدد أفراد الأسرة أقل من 4 أشخاص.

يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، بالنسبة للإناث يجب ألا يقل عمرهن عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

لا يجوز للأسرة أن تكون لديها أي عقارات أو تأمين صحي.

يجب أن لا يكون للأسرة معيل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الدفعة 4

تم نشر العديد من المنشورات من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، وتهدف هذه المنشورات إلى توفير الوجبة التاسعة للعديد من المواطنين وتوزيعها عليهم. أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن عدد المواطنين المؤهلين للحصول على الوجبة في العام الحالي هو 150 ألف مواطن فقط. ومن المتوقع أن يتم توزيع الوجبة العاشرة قريبًا. صرح السيد أحمد الأسدي، مدير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في بيان رسمي بأن هذه الوجبات تأتي في إطار تسهيل حياة المواطنين ومساعدتهم في شراء السلع والخدمات التي يحتاجونها في المستقبل، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وهو ما جعل المواطنين في حالة من الحزن الشديد.

الرعاية الاجتماعية في العراق

تعد الرعاية الاجتماعية في العراق من بين الأولويات القومية في السنوات القادمة. يهدف النظام الاجتماعي في العراق لتوفير الحماية والدعم اللازم للمواطنين، خاصة الفئات الضعيفة والمحتاجة. يشمل النظام الاجتماعي في العراق مجموعة واسعة من البرامج والخدمات التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المجتمع.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

صرح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي ان الدفعتين الأولى والثانية كانت من الأموال المداوره من المتجاوزين على هيئة الحماية الاجتماعية

مشيراَ أنه قد تم اطلاق واستمرار رواتب الدفعتين الأولى والثانية وجعل المشمولين ضمنها وتعويضها مكان المتجاوزين الذين كشفتهم مراكز الرصد في الوزارة

▪️اما بخصوص الدفعات الثالثه والرابعة أشار الموسوي أن رواتب المشمولين ضمن هاتين الدفعتين

سوف تصرف في تاريخ ٩/١

كيف استخرج اسمي من منصة مظلتي ؟

هي من أكثر ما يبحث عنه المواطنون حالياً عبر محرك البحث العالمي جوجل، حيث يرغب كل شخص في الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية التي توزع على الفقراء والمحتاجين وأيضاً المتوسطين الدخل. وهناك مصدر رسمي يؤكد أن عدد المواطنين المقبولين في العام الحالي أعلى بكثير جداً من العام الماضي، وهذا هو الأمر الذي سبب فرحة للجميع.