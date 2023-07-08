Live sd.. مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر يلا شوت مجانا || ماتش مباراة مصر والمغرب يلا جول yalla goal sd

مباراة مصر والمغرب بث مباشر في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا تحظى بشعبية كبيرة وتولد اهتمامًا واسعًا على مستوى البحث. تعتبر هذه المباراة الحاسمة التي ستحدد الفريق الفائز وحامل لقب البطولة لعام 2023. وفيما يتعلق بمواعيد البث المفتوح للمباراة، يرغب الجماهير في معرفة متى ستبدأ وأي قنوات ستنقلها، في المواجهة النهائية لبطولة أمم أفريقيا 2023 تحت 23 عامًا، ستتصارع منتخبات مصر والمغرب بعد تأهلهما المثير.

مباراة مصر والمغرب بث مباشر

بعد أن حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على غينيا، ومن جهته، تأهل منتخب المغرب بصعوبة بعد أن تغلب على مالي في ركلات الترجيح، والآن، يحتدم الصراع بين فريق منتخب مصر الأولمبي والمغرب لتحديد الفائز النهائي في هذه البطولة الشابة، ستشهد اليوم، مباراة مصر والمغرب بث مباشر السبت الموافق 8 يوليو 2023، مباراة حاسمة بين منتخب مصر والمغرب تحت 23 سنة. ستبدأ المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث سترفع الصافرة للبدء بالمواجهة المثيرة بين الفريقين.

مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر

يمكنك ضبط تردد قناة بي إن سبورت 4 لمشاهدة مباراة منتخب مصر تحت 23 سنة ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا بالتفاصيل التالية:

– التردد: 11054.

– القمر الصناعي: نايل سات.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– تصحيح الخطأ: 3/2.

من خلال ضبط هذه المعلومات على جهاز الاستقبال الخاص بك، ستتمكن من مشاهدة المباراة المثيرة بين الفريقين في نهائي البطولة الأفريقية تحت 23 سنة.

بث مباشر مباراة نهائي ابطال افريقيا

ستتمكن من مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر على عدة قنوات مفتوحة وحصرية، ومن بين هذه القنوات:

– قناة الرياضية المغربية “الأرضية”.

– قناة Rti الإيفوارية المفتوحة.

– قناة Ortb البنينية المفتوحة.

– قناة RTS 1 السنغالية المفتوحة.

ستتيح لك هذه القنوات فرصة متابعة المباراة المثيرة والاستمتاع بالأداء الرياضي للفريقين في الوقت الحقيقي. استمتع بالمشاهدة وشجع فريقك المفضل!