كورة أونلاين بث مباشرمباراة مصر والمغرب نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 بث مباشر

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مشاهدة مباراة مصر والمغرب نهائي كأس الأمم الأفريقية

يمكن مشاهدة مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا بث مباشر على كورة لايف (يلا شوت). تمكن منتخب مصر من التصدر في مجموعته في المرحلة الأولى بـ 7 نقاط، بعد تحقيق الفوز على منتخبي مالي والجابون والتعادل مع المنتخب النيجري. وفي نصف النهائي، حقق منتخب مصر الفوز على منتخب غينيا بنتيجة هدف دون رد.

يقدم موقع أخبار اليوم خدمة بث مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. ستقام المباراة بين فريق المنتخب المصري الأولمبي وفريق المنتخب المغربي مساء اليوم السبت في المغرب. تعتبر هذه المباراة جزءًا من بطولة كأس الأمم الأفريقية للأشبال تحت 23 عاما التي يتم تنظيمها في المغرب حاليًا.

موعد مباراة النهائي بين مصر والمغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2023.

تُقام مباراة المغرب ومصر اليوم السبت، الثامن من يوليو الحالي، في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر على ملعب الأمير مولاي عبد الله، وتُعرض المباراة على قنوات بي ان سبورت.

الهدف الرئيسي لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة المدرب البرازيلي ميكالي، هو الفوز بالبطولة القارية. إذ ستتمكن مصر من أن تكون الفريق الأول الذي يحرز البطولة مرتين على التوالي، وبالتالي تصبح الدولة الأكثر نجاحًا في التتويج بالبطولة بفوزين.

اعتلم أن المنتخب المصري السابق تمكن من الفوز بلقب البطولة بعدما استضافته في عام 2019 وتفوق على منتخب ساحل العاج.

تم تحديد الفرق المؤهلة للألعاب الأولمبية وهي: مصر والمغرب في المباراة النهائية، ومالي في المركز الثالث بعد أن فازت على غينيا، التي ستواجه فريقها المنافس من قارة آسيا.

نظام البطولة

وفقًا لتعليمات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت سن 23 عامًا، يتم تأهيل الفريقين الأول والثاني من كل مجموعة بعد انتهاء مرحلة المجموعات. في المرحلة قبل النهائي، تتنافس هذه الفرق على أساس الإقصاء لتحديد أول ثلاثة فرق مؤهلة مباشرة لأولمبياد باريس 2024. بينما يتصارع الفريق الرابع مع منافسه من القارة الآسيوية للتأهل إلى المركز الرابع.

تعتزم مصر المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2023.

فازت منتخب مصر في مرحلة المجموعات بإجمالي 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة. بلغ عدد الأهداف التي سجلها لاعبو المنتخب 3 أهداف. ولم يتعرضوا لأي هزيمة في الثلاث مباريات.

بدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بالتعادل مع النيجر بدون أهداف، ثم حقق انتصارًا على مالي بهدف واحد في المباراة الثانية. في نهاية مرحلة المجموعات، نجح المنتخب المصري في الفوز على الحابون بنتيجة 2-0. وفي نصف نهائي البطولة، فاز منتخب مصر على غينيا دون تلقي أي أهداف.

حتى الآن، لعب المنتخب المصري في أربع مباريات وحقق الفوز في ثلاث منها وتعادل في المباراة الرابعة، وسجل أربعة أهداف دون أن تتلقى شباكه أي هدف حتى الآن.

نجح المنتخب الأولمبي في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة عشرة والمرة الثانية على التوالي، بعد أن شارك في الأولمبياد السابق في طوكيو عام 2020. كما تمكن الفريق من التأهل للمرة الثانية في تاريخه والمرة الثانية على التوالي للمباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا.

قائمة المنتخب الأولمبي

القائمة الحالية تتضمن 23 لاعبًا، وهم حمزة علاء، وعلي يحيى، ومحمد أحمد السيد، ومحمد أشرف، ومحمد مغربي، وحسام عبد المجيد، وحاتم سكر، ومحمد طارق، وأحمد عيد، وعمر فايد، ومحمد سمير، وإبراهيم عادل، ومحمود صابر، وعماد ميهوب، وأحمد نبيل كوكا، ومصطفى سعد، ومحمد شحاتة، ومحمود جهاد، وعلي زعزع، وأحمد فوزي، وأحمد عاطف، وعبد الرحمن عاطف، وأسامة فيصل.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب مصر الأولمبي للنهائي بعد أن احتل المركز الأول في مجموعته بسبع نقاط، وفاز في المباراة نصف النهائي على منتخب غينيا بنتيجة 1-0.

تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت سن 23 بين منتخبي مصر والمغرب في موعد محدد.

تجري المواجهة النهائية لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة بين المنتخب المصري الأولمبي والمنتخب المغربي في يوم السبت، الموافق 8 يوليو 2023. وستقام المباراة في ملعب مولاي الأمير كما سبق الإشارة إليه.

مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والمغرب عبر يلا شوت.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المغربي، وفي الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات التي ستنقل مباراة مصر والمغرب في النهائي لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة.

تحتفظ مجموعة قنوات beIN Sports بحقوق البث الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تُخصص قناة beIN Sports HD 4 لنقل المباراة النهائية بين المنتخبين المصري والمغربي.

نتيجة الشوط الأول

1-1 للمنتخب المصري الأولمبي والمنتخب المغربي.