مبروك.. ظهور رابط استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية
ارتفع البحث على الإنترنت خلال الساعات الماضية عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 من قبل الطلاب وأولياء الامور للاستعلام عن النتيجة للاطمئنان على مستقبلهم قومي جهودهم الدراسي طوال العام وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات خلال الفترة الماضية حيث صرحت وزارة التربية والتعليم اليمنية بإتاحة النتائج على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها عقب الانتهاء من إجراءات تصحيح اوراق إجابات الطلاب و التأكد من رصد الدرجات في الكنترول لكل طالب حتى نتجنب حدوث أخطاء وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 والموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة للحصول على النتيجة.
نتائج الثانوية العامة اليمن 2023
من المقرر أن الوزارة قامت بالإعلان عن نتائج الصف الأول والثاني والثالث والرابع خلال يوم 22 من الشهر الماضي كما أعلنت النتائج الصف الخامس حتى الصف الثامن خلال يوم 23 من نفس الشهر بينما نتيجة الصف التاسع اعلنت عنها في يوم 24 من نفس الشهر الماضي كما أعلنت انه خلال الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزاره عقب اعتماد النتيجة مباشرة والانتهاء من جميع إجراءات تصحيح اوراق إجابات المواد الدراسية للطلاب ورصد الدرجات ليتم الإعلان عنها رسمياً في معظم المحافظات.
طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة اليمن
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية ان نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 سوف تكون متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بها عقب اعتمادها مباشرة من خلال متابعة الخطوات الآتية:
- أولا الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
- ثم انقر على السنة الدراسية الخاصة بالطالب.
- ثم اكتب الرقم المرجعي المرتبط برقم جلوس الطالب.
- ثم اضغط على ايقونة البحث للاستعلام عن النتيجة.
- يمكنك الاطلاع على نتيجتك بدرجات جميع المواد الدراسية بالتفصيل.