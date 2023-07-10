مبروك.. ظهور رابط استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

‏ارتفع البحث على الإنترنت خلال الساعات الماضية عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 ‏من قبل الطلاب وأولياء الامور للاستعلام عن النتيجة للاطمئنان على مستقبلهم قومي جهودهم الدراسي طوال العام وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات خلال الفترة الماضية ‏حيث صرحت وزارة التربية والتعليم اليمنية بإتاحة النتائج على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها عقب الانتهاء من إجراءات تصحيح اوراق إجابات الطلاب و التأكد من رصد الدرجات في الكنترول لكل طالب حتى نتجنب حدوث أخطاء ‏وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 و‏الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ‏للحصول على النتيجة.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

‏من المقرر أن الوزارة قامت بالإعلان عن نتائج الصف الأول والثاني والثالث والرابع خلال يوم 22 من الشهر الماضي كما أعلنت النتائج ‏الصف الخامس حتى الصف الثامن خلال يوم 23 من نفس الشهر بينما نتيجة الصف التاسع اعلنت عنها في يوم 24 من نفس الشهر ‏الماضي ‏كما أعلنت انه خلال الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 ‏على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزاره عقب اعتماد النتيجة مباشرة والانتهاء من جميع إجراءات ‏تصحيح اوراق إجابات المواد الدراسية للطلاب ورصد الدرجات ليتم الإعلان عنها رسمياً ‏في معظم المحافظات.

‏طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة اليمن

‏‏أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية ان نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 ‏سوف تكون متاحة ‏‏على الموقع الإلكتروني الخاص بها عقب اعتمادها مباشرة من خلال متابعة الخطوات الآتية: