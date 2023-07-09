أهداف مباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا.. أسود الأطلس يخطف التعادل من الفراعنة

التقي اليوم منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره المغربي في لقاء حاسم وهو مباراة نهائي كاس الأمم الأفريقية تحت 23 عام، وقد شهدت المباراة أجواء حاسمة نارية بين المنتخبين “الفراعنة”و “أسود الأطلسي” وقد أقيمت المباراة على ملعب ستاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية.، ويستعرض لكم البديل الإخباري أهداف مباراة مصر والمغرب نهائي بطولة كأس أمم افريقيا U 23، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

أهداف مباراة مصر والمغرب

وانطلقت مباراة مصر والمغرب، عند حلول الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت المغرب، وقد شهد لقاء مصر ضد المغرب ستاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية.

في الدقيقة 9 من عمر مباراة مصر والمغرب، استطاع اللاعب محمود صابر افتتاح أهداف المباراة بتسديد كرته في شباك حارس المرمي المغربي.

واستمر ماتش مصر والمغرب في ظل أجواء نارية حاسمة، تم طرد لاعب مصري على أثر خطأ نال منه البطاقة الحمراء.

وفي الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، خطف لاعب منتخب أسود الأطلس بانيس بيحرواي هدف التعادل.

ملخص مباراة مصر والمغرب اليوم 8-7-2023