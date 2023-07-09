شوكت نتائج الثالث المتوسط ٢٠٢٣ الدور الاول بغداد الكرخ الرصافة pdf عبر موقع “ملازمنا” google drive

منذ انتهاء طلاب مرحلة الثالث المتوسط بالعراق من اداء الامتحانات وبات الكثير من الطلاب تسعي للحصول علي نتائجهم بالوقت الحالي حيث اعلنت وزارة التربية العراقية بالايام الماضية وبالتحديد قبل بداية الاسبوع الجديد عن الانتهاء من عملية التصحيح وجاري الان رفع النتائج الخاصة بطلاب الثالث متوسط 2023 الدور الأول ومن المفترض ان تكون الأسبوع الجاري.

نتائج الثالث المتوسط ٢٠٢٣ الدور الاول

وجدير أن وذلك بعد زيارة رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات، والذي أكد على اقتراب الانتهاء من أعمال لجان الفحص من عملية التصحيح، ولذلك أعلنت وزارة التربية أن نشر النتائج سوف يكون فور انتهاء أعمال التدقيق وسوف تعلن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في عموم المحافظات بالعراق.

رابط تنزيل نتائج الثالث متوسط pdf

تائج الثالث متوسط ٢٠٢٣ بالاسم فقط لجميع مديريات الوزارة، مفترض اعتمادها بالاسبوع الجاري، ولكن تأخير الاعتماد بسبب اجازة عيد الاضحي، وأيضا عدم الانتهاء من عملية التصحيح واعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بالساعات الماضية ان الوزارة بتعمل بأقصي جهد للانتهاء من رفع نتائج الثالث متوسط 2023 والتي ستكون علي طريق جوجل درايف وسوف تتوافر كافة المحافظات في وقت واحد .

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم العراقية من هـــــــــــنا .

. اضغط على نتائج الطلاب.

ثم اختر نتيجة الثالث متوسط 2023.

ثم ادخل اسم الطالب .

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة.

بعد ذلك اضغط على عرض النتيجة.

سوف تظهر امامك بيانات الطالب في جميع المواد.

ويترقب طلاب الثالث المتوسط بالاسبوع الجاري اعتماد النتيجة يوم الخميس كما اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية خلال احدي المقابلات الصحفية امس واكد ان النتيجة تشهد نسبة ارتفاع عالية عن السنوات الماضية لذلك علي اولياء الامور والطلاب الاطمئنان وسوف تتوافر النتيجة علي المواقع التابع للوزارة .