موعد نتائج الباك سوريا BÂÇ برقم الاكتتاب والاسم 2023 استخراج نتائج البكالوريا

موعد نتائج الباك سوريا BÂÇ وآلية الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التعليم، يترقب طلاب وطالبات الشهادة الثانوية في سوريا موعد ظهور النتيجة والتي يترتب عليها المسيرة التعليمية والالتحاق بالكليات والجامعات المختلفة على حسب المجموع الكلي، وسوف نخبرك من خلال هذا المقال حول كافة المعلومات المتعلقة بالنتائج.

موعد نتائج الباك سوريا BÂÇ 2023

حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد صدور نتيجة البكالوريا 2023 في سوريا، لكن اوضحت وزارة التربية السورية أن موعد صدور النتيجة هو مسألة وقت بمجرد الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتدقيق والمراجعة ورفع النتيجة عبر المواقع الإلكترونية.

ويمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم تخصيصه من قبل الوزارة، كت تم توضيح أنه سوف يتم الإعلان عن صدور النتيجة قبل الموعد المحدد بنحو 24 ساعة.

طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا عبر تطبيق وزارة التربية

يمكن للطلاب والطالبات داخل الجمهورية السورية الاستعلام عن نتائج البكالوريا من خلال التطبيق الذي تم تدشينه من قبل وزارة التربية وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات:

قم بتحميل التطبيق من خلال متجر التطبيقات الخاصة بهاتفك.

افتح التطبيق وادخل المعلومات المطلوبة وهي عبارة عن الفرع سواء كان شعبة أدبية أو علمية.

أخل اسم المحافظة التي تنتمي إليها ثم رقم الاكتتاب الخاص بالطالب الذي تود الاستعلام عن نتيجته.

اضغط على زر بحث وسوف يظهر لك كافة المعلومات المتعلقة بالنتيجة.

نتيجة البكالوريا بالاسم

يمكن ايضًا الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التعليم السوري كالآتي: