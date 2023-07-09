“الشروط والمستندات المطلوبة” خطوات التقديم على معادله الدبلوم الفني الزراعي 2023

خطوات التقديم على معادله الدبلوم الفني الزراعي، حيث نشرت اغلب المعاهد والكليات المصرية عن اهم شروط التقديم في معادلة الدبلومات الفنية ومنها كلية تجارة وكلية الزراعة وكلية الهندسة، مع توضيح أهم الأوراق والمستندات المطلوبة للمعادلة 2023 – 2024، حتى يتمكن معظم الطلاب الحاصلين على الدبلوم الزراعي وغيرهم من التقديم في الكليات المصرية.

خطوات التقديم على معادله الدبلوم الفني الزراعي

يمكنكم التعرف على اهم خطوات التقديم على معادله الدبلوم الفني الزراعي واتباعها بدقة للتمكن من التقديم والالتحاق بكلية الزراعة من إحدى الجامعات المصرية في جميع المحافظات، حيث يتمكن طلاب الثانوية الزراعية التقدم لكلية الزراعة جامعة القاهرة وتقديمهم للاختبار في مادة الرياضة (جبر ورياضة مثلثات) وذلك في السبت الأول من شهر سبتمبر 2023، ثم الاختبار في مادة طبيعة، ومادة رياضة ميكانيكا، ومادة رياضة تفاضل وتكامل وكيمياء، وأخيرًا الاختبار في مادة اللغة الإنجليزية.

موعد تقديم معادلة كلية الزراعة للدبلومات الفنية

تم تحديد موعد التقديم إلى معادلة الالتحاق بكلية الزراعة وذلك في الموعد التالي:

يتقدم الكلاب في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الأول من أغسطس 2023.

حيث اعلن المجلس عن موعد التقديم للطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الزراعية.

ومن خلال تحديد مستوى الطلاب في الاختبارات المقدمة، يتم اختيار الناجحين لالتحاقهم بكلية الزراعة لعام 2023 – 2024.

الأوراق المطلوبة للتقديم

من اهم الأوراق المطلوبة للالتحاق بمعادلة الكلية الزراعية هو ما يلي: