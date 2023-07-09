رابط رسمي وشغال!! لمعرفة خطوات التقديم على معادلة الدبلوم التجاري 2023

التقديم على معادلة الدبلوم التجاري والالتحاق بالكليات التجارية الحكومية، حيث حدد المجلس الأعلى جدول امتحانات طلاب الثانوية التجارية مع تحديد الشروط اللازمة والأوراق المطلوبة للتقديم إلى المعادلة للالتحاق بكلية التجارة، وذلك من خلال اجتياز اختبار مجموعة من المواد الدراسة بنسبة نجاح معينة، ويمكنكم التعرف على موعد التقديم وموعد الاختبارات الخاصة بالمعادلة من خلال السطور القادمة.

التقديم على معادلة الدبلوم التجاري

يتم التقديم على معادلة الدبلوم التجاري في الموعد الذي يتم تحديده من قبل المجلس الأعلى وذلك لجميع الطلاب الحاصلين على الدبلومات التجارية لعام 2023، والتي تنعقد الاختبارات داخل الكليات التجارية بالجامعات المصرية ومنها (القاهرة، والإسكندرية، وطنطا والزقازيق وأسيوط)، حيث تبدأ الاختبارات في الفترة من 19 ديسمبر القادم حتى 21 ديسمبر، كما يتم اختبار الطلاب في مادة اللغة الأولى إنجليزي أو فرنساوي، ومادة الجغرافيا.

شرط التقديم لمعادلة كلية التجارة لعام 2023

من اهم شروط التقديم على معادلة الدبلوم التجاري هو ما يكون على النحو التالي:

يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الدبلوم بنسبة 70% أو عن درجة لا تقل عن 406 لادرجة.

يشترط أن يكون تاريخ الدبلوم من 2021- 2022 – 2023.

يجب أن لا يكون الطالب قد تقدم للمعادلة في عام 2021 أو عام 2022.

موعد تقديم دخول معادلة الدبلوم التجاري

تم تحديد موعد دخول اختبار معادلة الدبلوم التجاري في الموعد التالي:

يتم التقديم خلال شهر يوليو أو بداية شهر أغسطس.

حيث يتم إصدار منهج المعادلة الجديد في بداية شهر أغسطس 2023.

يتم الاعلان عن موعد وجدول الاختبارات خلال أغسطس، بينما تتم الاختبارات خلال شهر سبتمبر 2023.

المستندات المطلوبة في التقديم على معادلة الدبلوم التجاري

من المستندات الهامة والمطلوبة للالتحاق بمعادلة الدبلوم التجاري هو ما يكون على النحو التالي: