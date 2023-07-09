متى موعد صرف حساب المواطن الدفعة 68 شهر يوليو الجاري 2023؟ حساب المواطن تويتر

متى موعد صرف حساب المواطن هذا الشهر، حساب المواطن هو أحد أنواع الدعم التي يتم تقديمها من قبل وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية وذلك للفئات التي تنطبق عليهم الشروط، تصرف قيمة الدعم بصورة شهرية في موعد ثابت تم تحديده من قبل الوزارة، وسوف نخبرك من خلال هذا المقال حول موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر وحقيقة إلغاء الزيادة الملكية.

موعد صرف حساب المواطن شهر يوليو

ينتظر العديد من المستفيدين من حساب المواطن نزول الدفعة المستحقة عن شهر يوليو 2023 في حسابتهم الرسمية، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه سوف يتم إيداع الدفعة المستحقة في موعدها دون أي تأخير وذلك في الموعد الآتي ” يوم الأثنين الموافق العاشر من شهر يوليو 2023″.

حقيقة إلغاء الزيادة الملكية هذا الشهر

تم صدور قرار ملكي في شهر مارس الماضي بمد فترة الاستفادة من الزيادة الملكية لمدة أربعة أشهر وتنتهي هذا الشهر، أي أنه سوف يتم صرف الدفعة المستحقة لشهر يوليو 2023 بالزيادة المقررة مسبقًا.

أما ما قيل حول صدور قرار بالحصول عليها لأخر العام فهو مجرد حالة من الشائعات، وأكدت عناية المستفيدين أنه حتى الآن لا يوجد أي قرارات ولم يتم الإعلان من قبل الديوان الملكي حول مد فترة الاستفادة من الزيادة الملكية من عدمه.

شروط حساب المواطن

حتى يستفيد المواطنين من الدعم المقدم من قبل برنامج حساب المواطن لابد من توافر العديد من الشروط وهي كالآتي: