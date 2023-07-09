شاومينج بيغشش 3 ثانوي أدبي // تسريب امتحان علم النفس والاجتماع 2023 ثالثة ثانوي شاومينج بيغشش ثانوية عامة

دعت مجموعات الغش المعروفة باسم شاومينج بيغشش ثانوية عامة إلى تسريب امتحان علم النفس والاجتماع 2023 وذلك في مقال دفع مبلغ مالي مقابل تسريب امتحان علم النفس 3 ثانوي أدبي. تزعمجروبات الغش شاومينج بيغشش ثانوية عامة طلاب الشعبة الأدبية أنها تمتلك أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع 2023 بالإضافة لحلولها، وذلك قبل ساعات من بدء اختبار مادة علم النفس والاجتماع في جميع لجان الامتحان. وسنعرض لكم عبر موقعنا “البديل الاخباري” صور تسريب امتحان علم النفس 2023 تليجرام واجابتها وحقيقة خبر تسريب امتحان علم النفس والاجتماعي2023 ادبي.

تسريب امتحان علم النفس والاجتماع 2023 الثانوية العامة

تم تداول أخبار تفيد بتسريب امتحان مادة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي لعام 2023 قبل موعده بيوم واحد. مقرر عقد الامتحان غدًا، يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

موقف وزارة التربية والتعليم من تسريب الامتحان

نفت وزارة التربية والتعليم صحة هذه الأخبار وأكدت أن الامتحانات تُجهز بشكل كامل ولا يمكن لأي شخص الوصول إليها قبل بدء اللجان الامتحانية. وحذرت الوزارة من استخدام جروبات الغش أو تداول أي أخبار غير صحيحة لإيهام الطلاب.

امتحان علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي 2023

تم توزيع الأسئلة في امتحان مادة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي لعام 2023 على الشكل التالي: