أحصل الآن على خطوات الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط بالعراق 2023

خطوات الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط بالعراق 2023 والتي يكون طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط في امس الحاجة إليها في تلك الفترة، وخاصة بالانتهاء من الاختبارات وقيام اللجان التعليمية المختصة بالتصحيح ووضع الدرجات المستحقة لكل طالب، وهي واحدة من النتائج التي يتم الاعلان عنها بشكل رسمي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط بالعراق 2023

يمكنكم اتباع خطوات الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط بالعراق 2023 من خلال النقاط التالية:

يتم التوجه إلى الموقع الرسمي بـ وزارة التربية والتعليم العراقية.

النقر على أيقونة الصفوف الدراسية واختيار الصف الثالث المتوسط.

اختيار نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

ثم كتابة رقم الامتحاني للطلاب ر(رقم الجلوس).

ثم النقر في النهاية على أيقونة الاستعلام.

الانتظار لبضع ثواني وسوف يتم نقلك إلى الصفحة المباشرة لنتيجة الطالب بالدرجات ونسبة النجاح المئوية.

الاطلاع على النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور العراقيين الاطلاع على النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والتي تتم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول المباشر على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

يتم ظهور الرمز المرئي، وعلى الطالب أن يقوم بإدخاله بطريقة صحيحة.

ثم يتم النق على كلمة (submit) التي تظهر أمامك على الشاشة.

اختار من القائمة المنسدلة نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2023.

ثم إدخال رقم الجلوس واسم الطالب.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة الاستعلام لظهور النتيجة.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في العراق

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية اقتراب موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول، والتي يتم الاعلان عنها في جميع المحافظات العراقية بدون استثناء، وقد وفرت الوزارة خدمة استعلام إليكترونية من خلال الموقع الرسمي للوزارة، من اجل إظهار النتائج المطلوب لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط والتي قرر أن تظهر في خلال الأسبوع المقبل.