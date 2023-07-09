شاومينج بيغشش الفجر!!.. تسريب امتحان علم النفس والاجتماع ثانوية عامة 2023 أدبي على تليجرام حقيقة ام كذب

فيما يتعلق بالأخبار المتداولة حول تسريب امتحان علم النفس لعام 2023، نود أن نؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة. لا صحة لتسريب امتحان للصف الثالث الثانوي لعام 2023 كما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق “تليجرام”. تأخذ الوزارة تلك الشائعات على محمل الجد وتعمل بكل جدية لمكافحة ظاهرة التسريب والغش في الامتحانات، وتضمن عملية تقييم عادلة ومصداقية النتائج التي يحصل عليها الطلاب والطالبات في امتحاناتهم. ننصح الجميع بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المضللة والتركيز على التحضير الجيد للامتحانات بمساعدة المواد الدراسية المعتمدة والمصادر الموثوقة.

حقيقة تسريب امتحان علم النفس

تحظى هذه المسألة بأهمية كبيرة حيث يجب علينا أن نسلط الضوء على حقيقة تسريب امتحان علم النفس ونحذر من مخاطر الغش التي قد تترتب عليها عواقب خطيرة على المستوى الأكاديمي والأخلاقي. تؤكد وزارة التربية والتعليم بشدة على أهمية عدم التجاوب مع تلك الأخبار المضللة، وتحث طلاب الثانوية العامة على عدم اللجوء إلى أي وسيلة للغش أو الاعتماد على جروبات الغش الموجودة في منصات التواصل الاجتماعي.

تسريب امتحان الجيولوجيا ثانوية عامة من هنا؟!

حل امتحان علم النفس والاجتماع العام 2022

تؤكد وزارة التربية والتعليم بقوة أنه لا يوجد أي تسريب امتحان علم النفس ولأي امتحان في امتحانات الثانوية العامة قبل بدء اللجان الامتحانية. تعمل الوزارة بجد لمكافحة الغش وتقوم بمراقبة دقيقة لسير الامتحانات في جميع المحافظات، تهدف الوزارة إلى رصد أي محاولة للغش في اللجان وكشف أي استخدام غير قانوني للمعلومات الامتحانية.

تحث وزارة التربية والتعليم الطلاب على أن النجاح الحقيقي يأتي من خلال الجهود الصادقة والمستمرة في الدراسة والاستعداد الجيد للامتحانات. تشجع الطلاب على الاعتماد على معرفتهم الشخصية والتركيز على مذاكرة المنهج وفهم المفاهيم المقررة بشكل جيد.