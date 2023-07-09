Màllaźmna.. استخراج رابط نتائج الثالث متوسط نتائجنا،السومرية،تربية الكرخ

نتائج الثالث متوسط العراق بعد الامتحانات التي استمرت قرابة 17 يومًا واتموها الطلاب في جميع المحافظات العراقية ، أعلنت وزارة التربية العراقية عن صدور نتائج الثالث متوسط وقد بدأت إجراءات التصحيح على الفور لضمان إتاحة النتائج في أسرع وقت ممكن، لقد تم بالفعل الإعلان عن النتائج على مستوى كل محافظة، ويمكن لأي شخص الآن الاستفسار عنها بسهولة باستخدام الرابط الذي توفره الوزارة.

نتائج الصف الثالث المتوسط العراق

تعلن وزارة التربية في العراق نتائج الثالث المتوسط عبر موقعها الرسمي ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، بعد إعلان النتائج يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج عن طريق إدخال رقم جلوس الطالب في نموذج البحث المتاح على الموقع يمكن أيضًا للطلاب الحصول على نتائجهم من المدرسة التي أدينوا فيها الامتحانات النهائية.

هناك أيضًا تطبيقات الهواتف المحمولة المتاحة تقدم النتائج مع تسهيلات استخدام مع ذلك، يجب على الطلاب أن يتذكروا أن نتائج الثالث المتوسط لا تحدد قدراتهم وإمكانياتهم المستقبلية إنها فقط إشارة إلى أداءهم الحالي في الامتحان ويجب أن يدركوا أن هناك أفضل فرص للتطور والنجاح في المستقبل، يرجى متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية لمعرفة تفاصيل أكثر حول كيفية الوصول إلى نتائج الثالث المتوسط.

أوائل الصف الثالث المتوسط العراق

تم الإعلان عن نتيجة الثالث المتوسط ف العراق قبل أيام قليلة في عدد قليل من المحافظات، ومن المتوقع أن تظهر المحافظات الأخرى قريبًا وكانت المحافظة المذكورة التي ظهرت النتيجة بها هي الكرخ ، وكان أول طالبين هما سنان محمد نبيل في المركز الأول ولانا أسامة في المركز الأول مكرر هذان الطالبان المركز الأول في جميع أنحاء العراق لتحقيق معدل نجاح بنسبة 100 ٪.

رابط لمتوسط نتائج الجولة الأولى الثالثة لجميع المحافظات عام 2023

يمكن استخدام الطرق التالية للوصول إلى موقع “نتائجنا” ووزارة التربية العراقية للاطلاع على نتائج امتحانات المتوسط للصف الثالث الثانوي في العراق للجولة الأولى لعام 2023:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على http://www.moe.gov.iq/.

بعد ذلك ، حدد منطقة نتائج في موقع الويب واخترها.

اختيار العام الدراسي والقسم واسم المحافظة التي أجريت فيها الامتحانات الدراسية.

يجب إدخال رقم الجلوس الطالب.

يجب النقر فوق زر البحث.

سيتم تقييم نتائج الفصل الدراسي الحالي للطالب ونشرها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأساليب ليست سوى مثال على الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتلقي نتائج امتحانات المرحلة المتوسطة في العراق اعتمادًا على العام الدراسي والفصل الدراسي والمدارس التي تجري فيها الاختبارات، قد تتغير طريقة البحث لذلك من الضروري تأكيد الأساليب الدقيقة بمصادر موثوقة.