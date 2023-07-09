يابختك مين جمع بينهم.. الجمع بين قبض المعاش + المرتب لهذه الفئات فقط وفقًا للقانون

حالات الجمع بين المعاش والمرتب وافق المجلس النيابي على عدد كبير من اللوائح في السنوات الماضية، ويعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد من بين أهم هذه اللوائح التي تم الموافقة عليها، يحمل هذا القانون العديد من الفوائد والتحسينات الملموسة، بواسطة قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يمكن للموظف في حالات معينة الاستفادة من تجميع الراتب والمعاش، وتقدم هذه التقرير الجديد فهمًا شاملاً لحالات التجميع بين الراتب والمعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

حالات الجمع بين المعاش والمرتب

توضح القوانين الجديدة للتأمينات والمعاشات حالات تجميع المرتب والمعاش. تنص قوانين التأمينات والمعاشات الجديدة على حالات محددة يُسمح فيها الجمع بين المعاش والمرتب:

– يتمكن الأرمل من تجميع معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها كمنتفعة بموجب قوانيننا الجديدة، وبالإضافة إلى ذلك، يُسمح لها بتجميع معاشها عن زوجها ودخلها من العمل أو المهنة بدون أي قيود.

– يُسمح للأيتام بتجميع المعاشات المستحقة لهم عن والديهم بدون حدود.

– يُسمح للمستحق بتجميع المعاشات المستحقة له عن شخص واحد بدون أي قيود.

– يُسمح للمؤمن عليه بتجميع معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون أي قيود.

وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يُسمح للمستحق بتجميع المعاشات وفقًا للحد الأدنى المحدد في الفقرة الأخيرة من المادة رقم 24 من القانون. ويتم استكمال المعاش حتى هذا المستوى وفقًا للإجراءات المحددة في المادة رقم 102 من نفس القانون.

الجمع بين معاشين

بعد معرفة حالات الجمع بين المعاش والمرتب، أيضا يحدد قانون المعاشات الجديد حالات تجميع المعاشات كما يلي:

– يُسمح للمستحق للمعاش بتجميع الدخل والمعاش بحدود القيمة الأدنى المحددة للمعاش.

– يُسمح للأرملة بتجميع معاشها عن زوجها ومعاشها كمنتفعة، وأيضًا بتجميع معاشها مع دخلها من العمل أو المهنة.

– يُسمح للأبناء بتجميع المعاشات المستحقة لهم عن والديهم بدون أي قيود.

– يُسمح للمستحق للمعاش بتجميع المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون وجود حدود.