هنا.. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 pdf الدور الأول عبر موقع وزارة التربية

وزارة التربية العراقية نوهت إلى اقتراب موعد الإعلان عن النتائج عقب الإنتهاء من التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بكل طالب وطالبة، حيث تسعى لتوفير النتائج الخاصة بهم عبر الموقع الرسمي لها لكي تُمكنهم من الحصول ومعرفة الدرجات دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب ولمنع الازدحام وتسهيلاً عليهم الوقت والجهد، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 pdf

لكي تتمكن من الاستعلام عن النتائج الخاصة بالثالث المتوسط عقب رفعها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية لابد من اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

اكتب الرمز المرئي الماثل أمامك ثم انقر على كلمة submit.

انقر على نتائج الثالث متوسط 2023 الدول الأول ثم اكتب البيانات المطلوبة.

انقر على خانة استعلام وسوف تظهر لك كافة الدرجات.

الاستعلام عن نتائج الثالث عبر موقع نتائجنا

تستطيع الحصول على النتائج من خلال الموقع الإلكتروني نتائجنا وذلك عبر اتباع الآتي:

قم بالانتقال مباشرةً إلى رابط موقع نتائجنا.

اضغط على خانة المحافظة التابعة لها الطالب.

انقر على خانة تنزيل الموجودة أمام المحافظة.

قم بتحميل النتيجة ثم انقر على رصد الدرجات الخاصة بالطالب فورًا.

هل يُمكن تقديم اعتراض على النتائج؟

نعم، يُمكن لأي طالب أو طالبة أن يتقدم بطلب الاعتراض على النتيجة الخاصة به عقب إعلان الوزارة عنها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية وهو epedu.gov.iq واتباع الخطوات اللازمة لتقديمه بكل سهولة ويُسر.