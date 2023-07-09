تعرف الآن على أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 9 يوليو 2023 فراخ وكتاكيت وبيض

ننشر لكم اليوم أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 9 يوليو، حيث تختلف الأسعار بشكل يومي حيث أن معايير تحديد السعر يخضع لعملية أو نظرية العرض والطلب من قبل المواطنين على السلع وكان من قبل تحديد الأسعار يرجع إلى بورصة الدواجن في بنها فكانت الجهة الرئيسية لتحديد الأسعار، لذا سنتطرق الآن لتوضيح المزيد من التفاصيل.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

تختلف أسعار بورصة الدواجن اليوم على حسب العرض والطلب وأيضًا بحسب التوزيع الجغرافي بالنسبة للمستهلك ولكن السعر الرئيسي هو سعر بورصة بنها، ولكي تتمكن من معرفة أسعار البورصة اليوم للفراخ والكتاكيت والبيض فجاءت على النحو التالي:

أسعار البط اليوم 9 يوليو

يبحث المستهلكين عن الأسعار الخاصة بالبط اليوم وجاءت على النحو التالي:

سعر كيلو البط الفرنساوي يتراوح ما بين 74 لـ 80 جنيهًا.

بالنسبة لسعر البط المسكوفي فيصل سعره لـ 100 جنيهًا.

أما السعر الخاص بالبط المولار يتراوح سعره من 84 وحتى 90 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

يتساءل الكثيرين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بشكل يومي عن الأسعار الخاصة سواء بالدواجن أو البط بكافة أنواعه وأيضًا يرغبون في معرفة سعر كرتونة البيض الأحمر تراجع حيث وصل لـ 115 جنيهًا والجدير بالذكر أن سعرها في الأسبوع الماضي وصل لـ 118 جنيه، أما بالنسبة لسعر كرتونة البيض البلدي فاليوم 9 يوليو سجلت سعر 118 جنيها حيث كانت في المزارع مُنذ يومين 120 جنيه، أما بالنسبة لكرتونة البيض الابيض فتراجع حيث وصل سعره لـ 110 بعد أن كان 118 كمتوسط سعر له.