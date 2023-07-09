الان تنزيل pdf نتائج الثالث المتوسط 2023 نتائجنا الدور الأول بالرقم الامتحاني والاسم

نتائج الثالث المتوسط 2023 نتائجنا يبحث عنه الكثير من طلاب الثالث المتوسط في العراق بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن القليل من الأيام المتبقية لظهورها، مما جعل هذا الرابط محور اهتمام أولياء الأمور، وطلاب الثالث المتوسط، وشهد رابط الوزارة البحث المتكرر من الطلاب، وهناك خطوات بسيطة يمكن من خلالها الاطلاع على النتيجة فور ظهورها.

نتائج الثالث المتوسط 2023 نتائجنا

بعد ظهور حالات القلق، والتوتر بين أولياء الأمور، وطلاب الثالث المتوسط صرحت وزارة التربية العراقية بأن نتيجة الثالث متوسط العراق سوف يعلن عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية من خلال هذا الرابط، حتى تخفف من القلق، وسهلة من الحصول خطوات الحصول على النتيجة فور الدخول على الموقع، حتى تجنب التلاميذ التشتت أو الدخول إلى المواقع الكاذبة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

يمكنكم من خلال موقع نتائجنا العراقي أن تحصلوا على نتيجة الصف الثالث المتوسط عن طريق هذه الخطوات:

ادخل إلى موقع نتائجنا الإلكتروني من خلال هذا الرابط.

تظهر لك الواجهة الرئيسية للموقع تحتوي على مجموعة من البيانات.

أملئ جميع الحقول الفارغة البيانات مثل اسم المحافظة التي تم فيها أداء امتحانات الطالب.

اضغط استعلامًا.

سوف تنتظر القليل من الوقت، ثم يتم تحويلك بشكل تلقائي إلى الصفحة التي تحتوي على ملفات جوجل درايف أو تكون من خلال صيغة بي دي إف.

ويوجد بها نتائج الطلاب في هذه المحافظة.

نزل ملف pdf أو جوجل درايف، وابحث عن الإدارة التعليمية الخاصة بالطالب.

قم بالبحث عن الطالب من خلال رقم الجلوس.

سوف تجد أن النتيجة تكون مكتوبة بجانب اسم الطالب.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط العراق

وزارة التربية العراقية أعلنت أن نتائج الثالث متوسط سوف يتم إعلانها خلال الساعات القادمة، لأن النتيجة أصبحت جاهزة إلى الإعلان، وسوف تتوفر عبر موقع الوزارة الرسمي، حتى لا يحتاج الطلاب أو أولياء الأمور إلى الجهد أو الوقت في الوصول إلى نتائج الطلاب، ودون أن يحتاجوا إلى التوجه إلى المدارس، والزحام لمعرفة تفاصيل النتيجة.