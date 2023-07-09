تحميل نتائج الثالث متوسط PDF الآن في جميع محافظات العراق عبر موقع نتائجنا

أصبحت نتائج الثالث متوسط من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق، حيث إن هذه النتائج تمثل أهمية كبرى لدى شريحة كبيرة من المواطنين داخل العراق، إضافة إلى أنها تحدد مصير الطلبة للمراحل الدراسية المقبلة لكي يتمكنوا من ممارسة نشاطهم الدراسي على المستوى العلمي والعملي، فضلاً عن ذلك فإن وزارة التربية العراقية قد أعلنت في بيان لها مؤخرًا عن الإنتهاء بشكل مبدئي من تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث متوسط بمختلف المحافظات، ولم يتبق سوى الإعلان عن النتائج.

نتائج الثالث المتوسط 2023

أقرت وزارة التربية العراقية أنه لم يتبق سوى اللمسات الأخيرة الخاصة بعملية التصحيح لجميع امتحانات الصف الثالث متوسط، والتأكد منها بشكل واضح وصحيح، ليتم بعد ذلك اعتمادها من قبل وزير التربية العراقية، مع العلم أنها تعمل على قدم وساق من أجل الإعلان عنها في القريب العاجل وهو المتوقع منها خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تعرف جميع الطلبة والطالبات عليها في مختلف محافظات العراق.

كيفية الحصول على نتيجة الثالث المتوسط 2023

من أجل الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط في محافظات العراق عليك اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-