الطلم للركب عند الجزارين دلوقتي بعد التراجع الجديد .. أسعار اللحوم اليوم الأحد 9 يوليو

يتساءل في الآونة الأخيرة المواطنين عن الأسعار الخاصة باللحوم نظرًا لعدم استقرارها، ولكن سوف نتطرق لتوضيح أسعار اللحوم اليوم الأحد 9 يوليو طبقًا لما أعلنت عنه بوابة الاسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات حيث شهدت اللحمة حالة تراجع في مختلف الأصناف سواء الطازجة أو البتلو وغيرها، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

أسعار اللحوم اليوم الأحد 9 يوليو

تختلف الأسعار على حسب النوع ولكي تتعرف على أسعار اليوم إليك التفاصيل:

يتراوح سعر كيلو اللحمة الكندوز اليوم ما بين 240 وحتى 300 جنيه.

أما بالنسبة لسعر كيلو اللحمة البقري البلدي فوصل لـ 306.8 جنيه حيث تراجع 4.82 جنيه.

سعر كيلو اللحمة الضأن من 250 وحتى 310 حسب القطعية.

أما بالنسبة لسعر اللحمة الجملي فيتراوح ما بين 215 وحتى 310 جنيه للكيلو الواحد فقط.

يتراوح سعر كيلو اللحمة كباب الحلة ما بين 160 وحتى 210 جنيه.

سعر كيلو اللحمة المفرومة يتراوح ما بين 200 وحتى 280 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو يتراوح ما بين 270 لـ 380 جنيه للكيلو الواحد.

كيلو الكبدة يتراوح سعره ما بين 250 وحتى 300 جنيه للكيلو.

الأسعار في منافذ وزارة التموين

يتساءل الأشخاص عن الأسعار الخاصة باللحوم في منافذ وزارة التموين المصرية وجاءت أسعارها على النحو التالي:

بلغ سعر كيلو اللحمة السوداني 195 جنيه للكيلو.

سعر كيلو اللحمة المجمدة البرازيلية والهندية أيضًا يتراوح ما بين 160 وحتى 190 جنيه للكيلو.

بلغ سعر اللحمة البلدي 260 جنيه للكيلو الواحد فقط.

اللحوم المجمدة

خلال الآونة الأخيرة شهدت اللحوم المجمدة ارتفاع وزيادة كبيرة حتى وصل سعرها لـ 350 جنيه على حسب المنطقة وأيضًا على حسب القطعية، مما دفع الحكومية للتوجه إلى استيراد اللحوم من بعض الدول الإفريقية مثل كينيا، والسودان، وجيبوتي، وتنزانيا، وأوغندا.