results.mlazemna رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا الدور الاول وزارة التربية العراقية

يحصل الطلاب وأولياء الأمور على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بغداد وكل المحافظات التي من المقرر الاطلاع عليها من خلال موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت، والجدير بالذكر أنه يتم إعلان النتائج تدريجياً في كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات تصحيح ومراجعة المواد الخاصة بالطلاب حيث يتم عرض النتائج في ملفات PDF تحتوي على قوائم بأسماء الطلاب، ويمكن للطالب البحث عن اسمه ومدرسته في هذه القوائم لمعرفة نتيجته، ولهذا سوف نوضح خلال الفقرات الآتية أهم التفاصيل عنها، وخطوات الاستعلام عنها.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023

تعتمد وزارة التربية والتعليم في العراق نتائج الثالث متوسط بغداد وجميع المحافظات بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة في جميع المحافظات الـ 19 في البلاد حيث ينتظر الطلاب في هذا الصف بفارغ الصبر إعلان النتائج، حيث يأملون في تحقيق درجات عالية خاصةً الطلاب الأوائل الذين يسعون للتفوق على زملائهم في المدارس، يمكن لهؤلاء الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع الوزارة الرسمي باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بهم عبر خطوات محددة أوضحتها الوزارة سابقًا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023

ومن المعلن عنه أنه سوف يتم رفع نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وزاري خلال الساعات القادمة لكافة المحافظات العراقية، وهم أربيل، الأنبار، بابل، بغداد، البصرة، حلبجة، دهوك، القادسية، ديالي، ذي قار، السليمانية، صلاح الدين، كركوك، كربلاء، المثنى، ميسان، النجف، نينوى، واسط وفيما يلي خطوات الحصول على هذه النتائج:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية .

يمكن الذهاب الى رابط موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr23t/.

إدخال اسم المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

النقر على استعلام.

ومن ثم فسوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب بشكل مفصل، ونسبة النجاح التي حصل عليها، وقد سهلت الوزارة إتاحة النتائج عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها تيسيرا على الطلاب ومنعا لحدوث التكدس في المدارس.