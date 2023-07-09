spa.gov.iq تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وزارة العمل منصة مظلتي الوجبة التاسعة

تم التصريح رسميًا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 فيما يتعلق بالوجبة التاسعة، وقد قدمت هذه الخدمة وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق، حيث يستفيد الآلاف من المواطنين العراقيين منها، يهدف تقديم هذه الخدمة إلى مساعدة الفئات الفقيرة خلال فترة الركود الاقتصادي التي تشهدها البلاد واستنادًا إلى ذلك، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق استقبال حوالي 300 ألف طلب للحصول على هذه المساعدة، وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع خلال هذه الفترة الاقتصادية الصعبة.

تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023، ينبغي الإشارة إلى أن دولة العراق تعاني من ظروف صعبة نتيجة الصراعات والحروب التي أثرت على البنية التحتية للبلاد، وتسعى الحكومة جاهدة للتحسين الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن برامج مساعدة تشمل صرف رواتب للأسر الفقيرة التي تعاني من ضعف الدخل ولا يوجد لديها معيل، بالإضافة إلى المساعدة المقدمة للأسر التي تعاني من إصابة تعيقها عن العمل وتلبية احتياجات أفراد الأسرة.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

وللاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

النقر على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

اختيار تقديم طلب لمنصة مظلتي الوجبة التاسعة.

الضغط على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على استعلام.

ومن ثم سوف تظهر الأسماء، ويمكنك تحميل هذه الأسماء بي دي اف.

ويجدر بنا الإشارة أن هذه المساعدات تهدف إلى تحسين الحالة الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بمساعدة الأسر المتضررة وتوفير الحد الأدنى من المعيشة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وتأمل الحكومة أن تسهم هذه المبادرات في تحسين الظروف الاجتماعية ورفع مستوى الرفاهية للأسر المحتاجة في العراق.