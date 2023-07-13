الآن رابط spa.gov.iq استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة التاسعة وزارة العمل ومظلتي

تم الإعلان مؤخرًا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية حيث تم الإعلان عن أسماء حوالي 200 مواطن عراقي من بين حوالي ربع مليون مواطن قدموا طلبات للحصول على الرعاية الاجتماعية في الدفعة التاسعة لعام 2023، وتمت هذه الإعلانات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، ويتطلع جميع المتقدمين لمعرفة ما إذا كانت أسماءهم ضمن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق خلال عامنا الحالي أم لا، تابعونا لمعرفة كافة التفاصيل عن هذا الموضوع.

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

لتكون ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق يتعين عليك استيفاء جميع الشروط المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية التي أعلنت عنها في بيانها الأخير على صفحتها على فيسبوك، وتتمثل الشروط في الآتي:

عدد أفراد الأسرة يجب أن لا يقل عن 4 أفراد.

ويتعين ألا يمتلك أي فرد من أفرادها أي أصول أو ممتلكات خاصة أو عقارات.

كما يجب أن يكون عمر الفرد مابين 18 و 60 عامًا، وعمر الإناث يجب أن يتراوح بين 15 و 55 عامًا.

هذه هي المعايير التي يجب توفرها لتكون مؤهلًا للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق خلال عامنا الحالي.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يمكنكم اتباع طرق الاستعلام الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

النقر على قسم الخدمات الالكترونية.

الاختيار بعد ذلك “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية“.

تسجيل بعد ذلك رقم الهوية الشخصية والبيانات المطلوبة في في الخانات المخصصة لذلك.

إدخال رمز التحقق في الحقل المخصص له.

وأخيرا النقر على استعلام النتيجة.

وتستطيع بعد ذلك تنزيل جميع كشوفات أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية خلال عامنا الجاري، والجدير بالذكر أن الحكومة العراقية تعاونت مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تقديم الاعانات الشهرية والمساعدات المالية والطبية والاجتماعية للأسر التي تعاني من الفقر، كما قامت بتوفير فرص العمل للشباب ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة حيث اهتمت الرعاية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا بالأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن الذين يستوفون شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في الدفعة التاسعة، يتم ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العراق والعالم بأكمله.

منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية

يمكنكم اعزائي المواطنين ان تقوموا بالاستعلام عن هذا الدعم عن طريق الرابط الرسمي للوزاره والتي تحرص على توفير الوقت والجهد على جميع المواطنين الذين قد تقدموا على هذا الدعم منذ فتره ويرغبون في اتمام عمليه الاستعلام عنه بشكل الكتروني عن طريق كتابه البيانات الخاصه بهم وذلك من اجل التعرف على الاسماء المشموله في هذا البرنامج.