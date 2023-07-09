results.mlazemna تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول وزارة التربية العراقية عموم المحافظات

كشفت وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا واسط عن طريق الاسم ورقم الامتحان عبر الموقع الرسمي لها، التي من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، وتدل النتائج الأولية على زيادة معدلات النجاح للطلاب، ولذلك سنورد لكم بعض الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج، بالإضافة إلى التطرق إلى ذكر كافة التفاصيل عنها.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023

يترقب الطلاب والطالبات في العراق بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الثالث متوسط بغداد وجميع المحافظات العراقية مثل كربلاء، كركوك، القادسية، ذي قار، السلمانية، النجف، والكرخ، وتم انتهاء الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات في منتصف هذا الشهر، وتم تنفيذ الامتحانات بنظام الحضور الفعلي، والجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية لم تتلق أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، وفي الوقت المناسب، ستقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج، وسيتمكن الطلاب والطالبات من معرفة نتائجهم من خلال البحث بالاسم، ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في نتائجهم.

طريقة تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول

وفيما يلي سوف نوضح خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها بسهولة، وتتمثل في الآتي:

الانتقال إلى موقع وزارة التربية والتعليم في العراق .

أو زيارة رابط نتائجنا https://results.mlazemna.com/nb23ws/.

النقر على نتائج الدور الأول واختر المرحلة المتوسطة.

كتابة المعلومات الخاصة بالطالب في الخانات المخصصة.

اضغط على زر تحميل الذي:يوجد بجوار كل محافظة.

وانتظر بضع ثوان حتى تظهر النتيجة، ويمكنك تنزيل ملف النتيجة.

افتح الملف وابحث عن اسمك، ودرجاتك بالتفصيل.

أكدت مصادر موثوقة أن الإعلان عن هذه النتائج سوف يتم عبر مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن كل محافظة على حدة تجنبا للتكدس والازدحام، بالإضافة إلى أنه سوف يتم تكريم الأوائل ضمن هذا المؤتمر، وبالتالي تكون النتائج متاحة بعد ذلك على الموقع الرسمي للوزارة، وتمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.