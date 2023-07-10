تردد قناة بداية الجديد HD 2023 على القمر الصناعي النايل سات قناة بداية من القنوات السعودية التي يتم بثها على الأقمار الصناعية مثل قمر نايل سات المصري، وتوفر مجموعة من البرامج المتنوعة سواء كانت تخص المجتمع السعودي أو الأسرة أو البرامج الترفيهية أو الدينية أو العربية، بالإضافة إلى البرامج التعليمية، والمخصصة إلى الأطفال.

تردد قناة بداية الجديد HD 2023

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12053 معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 معدل الاستقطاب عمودي الجودة H/D

قناة بداية

تعتبر من القنوات التي أطلقها المملكة العربية السعودية عام 2005 وكان اسمها في البداية زواج، ثم تم تغيير اسمها حتى أصبح قناة بداية، وتعرض هذه القناة البرامج الاجتماعية التي توجهها إلى جميع المشاهدين من مواطني المملكة العربية السعودية والعرب، وتهتم بعرض البرامج الدينية، والتي تخص الأحاديث النبوية، وتفسير القرآن الكريم، كما تعرض برامج الطبخ، والتي توفر الوصفات، والأكلات السعودية الشهية، وبها بعض البرامج المخصصة إلى التاريخ، والعلوم.

طريقة ضبط تردد قناة بداية

تستطيع بسهولة أن تقوموا بتنزيل قناة بداية على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، والقيام بضبطها من خلال مجموعة من الخطوات أهمها:

اختار القائمة الرئيسية من الريموت كنترول.

اضغط اختيار التركيب.

تظهر قائمة اختار منها اختيار ضبط الهوائي.

اضغط إضافة قناة جديدة.

حدد القمر الصناعي نايل سات من بين قائمة الأقمار الصناعية المعروضة.

اكتب تردد القناة.

اضغط ابحث.

مميزات قناة بداية

تتميز قناة بداية بالعديد من المزايا التي تجعلها موضع الإقبال من الكثير من المواطنين العرب، وأبرز المزايا: