التأمينات تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. فرمان عاجل بصرف زيادة معاشات شهر أغسطس

في إطار المساعدات التي تقدمها الحكومة إلى جميع المواطنين، ومن بينها اهم شريحة وهم أصحاب المعاشات الذي يتساءلون باستمرار عن زيادة معاشات شهر أغسطس في جميع المحافظات، إضافة إلى أن عددهم بلغ نحو 10 مليون و700 قائم ومستفيد بصرف المعاشات على مستوى الجمهورية، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالحصول على المعاشات.

زيادة معاشات شهر أغسطس 2023

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات شهر أغسطس يأتي بقيمة الزيادة الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء وهي الزيادة السنوية، وذلك بعد تأخير صرفها من شهر يوليو، لتؤكد التأمينات بأن الزيادة هي التي تم الإعلان عنها في شهر أبريل الماضي 2023، وتبلغ نسبتها نحو 15% بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن أن هذه الزيادة جاءت وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الصادر في عام 2019.

زيادة المعاشات لشهر أغسطس 2023

وفي نفس السياق أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الزيادة بلغت نحو 15% من قيمة المعاش الأساسي، لتبلغ في شهر يونيو 2014 نحو 87 مليار جنيه، فضلاً عن وصولها في نفس الشهر من عام 2022 إلى نحو 294.3 مليار جنيه، كما أن عدد المستفيدين في نفس الفترة أصبحوا نحو 8.7 مليون مستفيد وقائم بالصرف، ثم بلغ عددهم نحو 10.7 مليون مواطن وقائم بعملية الصرف في 2022، هذا وأنه سيتم نزول المعاشات في بداية شهر أغسطس مع صرف المستحقات المتأخرة لجميع المواطنين وأصحاب المعاشات الراغبين بالحصول على المعاش.