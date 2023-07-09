تحميل.. نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 pdf بالاسم والرقم الامتحاني وزارة التربية العراقية عموم المحافظات

البحث عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول للعام الدراسي 2023 يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، بعد تصريحات المسئولين حول اقتراب هذا الموعد المنتظر بشدة من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، لتوضيح مستقبل الطلاب الذكور والطالبات. تم الإعلان عن انتهاء تصحيح أوراق الإجابة بنسبة تزيد عن 75%، وتستمر عملية رصد الدرجات لتهدئة القلوب المشوقة والتوقعات، ولمزيد من التفاصيل حول تلك النتائج، يُرجى متابعة النصوص التالية.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول

في جميع محافظات الجمهورية العراقية، هناك انتظار كبير للطلاب في المرحلة الثالثة من التعليم المتوسط لإعلان نتائجهم الشخصية. يجب الاشارة إلى أن الحكومة تتبع أحدث مناهج التعليم والأساليب الرقمية في تقديم المعلومات والعمل على استيعابها بسهولة من الطلاب. سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 عبر الإنترنت، سواء على موقع وزارة التربية الرسمي أو على مواقع أخرى تم اعتمادها من قبل الوزارة وتم بثها بالتعاون مع وزارة الاتصالات لضمان مصداقية المعلومات الموجودة فيها.

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نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا واسط

اعتمدت وزارة التربية العراقية عددًا من المواقع الإلكترونية التي ستختص بالاستعلام عن نتائج الامتحانات للصف الثالث المتوسط في الدور الأول، وأبرز هذه المواقع هو “موقع نتائجنا”، وهو موقع تعليمي يتميز بسهولة الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام، وفيما يلي بيان تفصيلي حول هذه الخطوات.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية المعروفة باسم “نتائجنا”.

عند النظر الأول، سيبدو أن هذا الرابط مُخصص لعرض نتائج الامتحانات في العراق.

عند النقر على أعلى اليمي ستجد كلمة “نتائج امتحان الصف الثالث المتوسط الدور الأول عام 2023”.

ستظهر المحافظات العراقية متوالية.

اختر المحافظة التي تنتمي إليها وقم بالنقر عليها.

ستظهر رمز “تنزيل” على الجانب الأيسر لاسم المحافظة.

قم بالتنزيل وهذا من خلال صيغة pdf.

كتب اسم الطالب للجد الرابع واستفسر عن النتيجة.

لتظهر كافة التفاصيل الخاصة بها.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول صلاح الدين

من خلال خطوات بسيطة ولا تعقيد، يمكن الآن للطلبة التابعين لمحافظة صلاح الدين وجميع المحافظات العراقية استعلام نتائج الثالث المتوسط. يتم ذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية وإدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني. ستكون هذه الخدمة متاحة خلال الساعات القليلة المقبلة حسب إعلان وزارة التربية العراقية.