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iraq results رابط تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 محافظة الانبار موقع نتائجنا mlazemna

fareda salehمنذ 16 دقيقة
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لم يتم تحديد موعد عرض نتائج الثالث المتوسط 2023  محافظة الأنبار حتى الآن. ولكن أكد وكيل وزارة التربية في العراق، السيد فلاح القيسي، أن نتائج امتحان الصف الثالث المتوسط في الأنبار وباقي محافظات العراق ستكون متاحة قبل يوم الخميس المقبل. وقد طمأن الوكيل الطلاب بأن نسب النجاح ستكون جيدة بشكل عام، نظرًا لأن لجان التصحيح لاحظت أن الطلاب حققوا معدلات جيدة في جميع المواد التي امتحنوا بها.

سيتم إنهاء عمليات التصحيح قريبًا وسيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط لمحافظة الأنبار وعدد من المحافظات العراقية في عام 2023. تم تأمين دفاتر الامتحانات بشكل جيد وفقًا لتصريح وزير التربية والتعليم الذي قام بتفقد الكنترولات. وقال أن نتائج الصف الثالث المتوسط لمحافظة الأنبار 2023 ستكون متاحة قريبًا على موقع نتائجنا results mlazemna، ويمكن الاستعلام عنها عن طريق التالي:

  • قم بالدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني
  • توجه إلى النتائج وحدد منها نتائج الصف الثالث متوسط عام 2023.
  • يتعين عليك اختيار نتائج محافظة الانبار
  • اضغط على زر التنزيل، وسيتم تحميل الملف على جهازك بتنسيق PDF.
  • بإمكانك الاطلاع على الملف والبحث عن نتيجتك الشخصية بواسطة رقم الامتحان.

 موقع نتائجنا للحصول على نتيجتك

نتائج الثالث المتوسط

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىفي الانتظار
قريبا
ديالىفي الانتظار
قريبا
الكرخ 1في الانتظار
قريبا
الكرخ 2في الانتظار
قريبا
الكرخ 3في الانتظار
قريبا
الرصافة 1في الانتظار
قريبا
الرصافة 2في الانتظار
قريبا
الرصافة 3في الانتظار
قريبا
النجففي الانتظار
قريبا
ذي قارفي الانتظار
قريبا
القادسيةفي الانتظار
قريبا
صلاح الدينفي الانتظار
قريبا
واسطفي الانتظار
قريبا
اربيلفي الانتظار
قريبا
السليمانيةفي الانتظار
قريبا
دهوكفي الانتظار
قريبا
الأنبارفي الانتظار
قريبا
بابلفي الانتظار
قريبا
البصرةفي الانتظار
قريبا
كربلاءفي الانتظار
قريبا
كركوكفي الانتظار
قريبا
ميسانفي الانتظار
قريبا
المثنىفي الانتظار
قريبا

نتائج الثالث متوسط 2023 الانبار

في الوقت الحالي، يمكننا أن نقول أن عمليات التصحيح قد اكتملت بنسبة ٨٠٪. ستتم عرض نتائج امتحان الصف الثالث المتوسط لعام ٢٠٢٣ على عدة بوابات إلكترونية. الهدف من ذلك هو تسهيل العملية على الطلاب وأولياء الأمور الذين يرغبون في الحصول على الدرجات بأسرع وأسهل الطرق. يوفر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية الحصول على النتائج ويمكن استخراجها عن طريق القوائم التالية:

  • أول خطوة تتمثل في الوصول إلى موقع وزارة التربية العراقية بكتابة رمز التحقق للدخول للموقع.
  • يحدد النتائج، ويختار نتائج الثالث متوسط
  • من ثم، يجب عليه أن يكتب رقم جلوسه في الاختبار.
  • عند الضغط على زر البحث، ستظهر له نتيجة خاصة به بعد لحظات.

نتائج الصف الثالث متوسط 2023

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم أن عملية التصحيح في آخر مراحلها الآن، حيث يتم التحقق من الدرجات حالياً وسيتم الانتهاء منها خلال الساعات القليلة القادمة. بعد ذلك، سيتمكن الطلاب من تقديم الاعتراضات على النتائج. إذا لم يكن الطالب ناجحًا في الامتحان، سيكون لديه الفرصة لاجتياز امتحانات الدور الثاني في وقت لاحق.

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fareda salehمنذ 16 دقيقة
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