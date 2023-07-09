iraq results رابط تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 محافظة الانبار موقع نتائجنا mlazemna

لم يتم تحديد موعد عرض نتائج الثالث المتوسط 2023 محافظة الأنبار حتى الآن. ولكن أكد وكيل وزارة التربية في العراق، السيد فلاح القيسي، أن نتائج امتحان الصف الثالث المتوسط في الأنبار وباقي محافظات العراق ستكون متاحة قبل يوم الخميس المقبل. وقد طمأن الوكيل الطلاب بأن نسب النجاح ستكون جيدة بشكل عام، نظرًا لأن لجان التصحيح لاحظت أن الطلاب حققوا معدلات جيدة في جميع المواد التي امتحنوا بها.

سيتم إنهاء عمليات التصحيح قريبًا وسيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط لمحافظة الأنبار وعدد من المحافظات العراقية في عام 2023. تم تأمين دفاتر الامتحانات بشكل جيد وفقًا لتصريح وزير التربية والتعليم الذي قام بتفقد الكنترولات. وقال أن نتائج الصف الثالث المتوسط لمحافظة الأنبار 2023 ستكون متاحة قريبًا على موقع نتائجنا results mlazemna، ويمكن الاستعلام عنها عن طريق التالي:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني

توجه إلى النتائج وحدد منها نتائج الصف الثالث متوسط عام 2023.

يتعين عليك اختيار نتائج محافظة الانبار

اضغط على زر التنزيل، وسيتم تحميل الملف على جهازك بتنسيق PDF.

بإمكانك الاطلاع على الملف والبحث عن نتيجتك الشخصية بواسطة رقم الامتحان.

موقع نتائجنا للحصول على نتيجتك

نتائج الثالث المتوسط

المحافظة الحالة تنزيل نينوى في الانتظار قريبا ديالى في الانتظار قريبا الكرخ 1 في الانتظار قريبا الكرخ 2 في الانتظار قريبا الكرخ 3 في الانتظار قريبا الرصافة 1 في الانتظار قريبا الرصافة 2 في الانتظار قريبا الرصافة 3 في الانتظار قريبا النجف في الانتظار قريبا ذي قار في الانتظار قريبا القادسية في الانتظار قريبا صلاح الدين في الانتظار قريبا واسط في الانتظار قريبا اربيل في الانتظار قريبا السليمانية في الانتظار قريبا دهوك في الانتظار قريبا الأنبار في الانتظار قريبا بابل في الانتظار قريبا البصرة في الانتظار قريبا كربلاء في الانتظار قريبا كركوك في الانتظار قريبا ميسان في الانتظار قريبا المثنى في الانتظار قريبا

نتائج الثالث متوسط 2023 الانبار

في الوقت الحالي، يمكننا أن نقول أن عمليات التصحيح قد اكتملت بنسبة ٨٠٪. ستتم عرض نتائج امتحان الصف الثالث المتوسط لعام ٢٠٢٣ على عدة بوابات إلكترونية. الهدف من ذلك هو تسهيل العملية على الطلاب وأولياء الأمور الذين يرغبون في الحصول على الدرجات بأسرع وأسهل الطرق. يوفر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية الحصول على النتائج ويمكن استخراجها عن طريق القوائم التالية:

أول خطوة تتمثل في الوصول إلى موقع وزارة التربية العراقية بكتابة رمز التحقق للدخول للموقع.

يحدد النتائج، ويختار نتائج الثالث متوسط

من ثم، يجب عليه أن يكتب رقم جلوسه في الاختبار.

عند الضغط على زر البحث، ستظهر له نتيجة خاصة به بعد لحظات.

نتائج الصف الثالث متوسط 2023

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم أن عملية التصحيح في آخر مراحلها الآن، حيث يتم التحقق من الدرجات حالياً وسيتم الانتهاء منها خلال الساعات القليلة القادمة. بعد ذلك، سيتمكن الطلاب من تقديم الاعتراضات على النتائج. إذا لم يكن الطالب ناجحًا في الامتحان، سيكون لديه الفرصة لاجتياز امتحانات الدور الثاني في وقت لاحق.