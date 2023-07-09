” كشوفات PDF ”  أخيراً أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة “9” الأخيرة | ” كيف ابحث عن اسمي “

تعتبر الرعاية الاجتماعية أحد الأسس الرئيسية للدعم الاجتماعي في العراق، حيث يتم توفير الدعم المادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. ومن بين هذه الفئات، تأتي الوجبة التاسعة من المشمولين في الرعاية الاجتماعية، والتي تضم العديد من الفئات الهامة.

الرعاية الاجتماعية في العراق

تشمل الوجبة التاسعة من المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق، الأيتام والأرامل والمطلقات والأشخاص ذوي الإعاقة والفقراء والمهجرين والنازحين داخلياً، وغيرهم من الفئات المحتاجة. ويتم توفير الدعم المالي والمعيشي لهذه الفئات، من خلال تقديم بطاقات التموين الغذائي والمساعدات المالية والإسكان والرعاية الصحية والتعليمية والتدريب المهني.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة

وتعتبر الوجبة التاسعة من المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق، من أهم الفئات التي يجب الاهتمام بها، حيث تعاني هذه الفئات من الكثير من الصعوبات والتحديات في الحصول على الموارد الأساسية للعيش الكريم، وتحتاج إلى الدعم والاهتمام من المجتمع والحكومة لتحسين أوضاعهم ورفع مستوى معيشتهم.

في النهاية، يمثل دعم الوجبة التاسعة من المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق، جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى تحسين الحياة في المجتمع العراقي، ويعتبر واجباً إنسانياً واجتماعياً يجب على الجميع المساهمة فيه

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق عبر منصة مظلتي

يمكن الاستعلام عن كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عبر منصة مظلتي، وهي المنصة الإلكترونية الرسمية المخصصة لتسجيل وإدارة الحسابات المصرفية للمستفيدين من الدعم الاجتماعي في العراق.

وللاستعلام عن كشوف الرعاية الاجتماعية،يجب على المستخدم :

يجب على المستخدم التسجيل في المنصة عبر الرابط التالي: موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية http://www.molsa.gov.i

ثم إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان.

بعد التسجيل وتأكيد الحساب، يمكن الدخول إلى حساب المستخدم والاستعلام عن كشوف الرعاية الاجتماعية والتحقق من إدراج الاسم فيها، كما يمكن الاطلاع على مستوى الدعم المقدم وتحديث البيانات الشخصية والتواصل مع الدعم الفني في حال واجه المستخدم أي مشاكل في الاستفسار أو التسجيل.

يجب الإشارة إلى أن منصة مظلتي تخضع لإجراءات الأمان والحماية العالية، وتتم معالجة البيانات الشخصية بسرية تامة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في العراق.

موقع وزارة العمل العراقية استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التاسعة

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الوزارة عبر الرابط التالي: http://www.molsa.gov.i النقر على خيار “خدمات إلكترونية” في القائمة العلوية. اختيار “الدخول إلى نظام الرعاية الاجتماعية” من القائمة المنسدلة. تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام الاسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على خيار “البحث عن المستفيدين” وإدخال المعلومات المطلوبة مثل الرقم التسلسلي للمستفيد ورقم الهوية الوطنية والتاريخ الميلادي النقر على زر “البحث” للحصول على نتائج البحث والتحقق من إدراج الاسم في قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

يجب الإشارة إلى أن هذا النظام يتطلب التسجيل مسبقاً والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور من الوزارة، كما يجب توفير المعلومات الصحيحة لتمكين النظام من الوصول إلى البيانات الخاصة بالمستفيد.