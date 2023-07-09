نتائج الثالث متوسط العراق ٢٠٢٣ الدور الأول نينوى/كربلاء / الكرخ عبر موقع نتائجنا epedu.gov.iq الرسمي

نتائج الثالث متوسط العراق ٢٠٢٣ الدور الأول، ترقب شديد بالوقت الحالي من قبل طلاب وطالبات الثالث المتوسط عقب انتهاء الوزارة من الرتوش الاخيرة في تصحيح امتاحانات الطلاب وسط قلق شديد من قبل الأهالي بالوقت الحالي، في ظل تكثيف عمليات البحث علي مستوي المحافظات للمعرفة الميعاد الرسمي بإعتماد نتائج طلاب الثالث المتوسط، وجدير أن المتحدث الرسمي اكد ان النتيجة جاري الانتهاء من عملية التصحيح وستكون منتوفرة قبل نهاية الاسبوع الجاري.

نتائج الثالث متوسط العراق ٢٠٢٣ الدور الأول

جميع طلاب وطالبات الثالث المتوسط يعيشون لحظات من الخوف والتوتر وذلك بسبب اقتراب ميعاد اعلان النتائج الخاصة بهم، وكشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بالاونة الأخيرة عن عقد مؤتمر صحفي لوزير التربية العراقية من أجل الإعلان عن تفاصيل النتيجة خلال فترة اعتمادها، وبعد المؤتمر الصحفي الذي سينعقد بالوزارة سوف يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول بعموم المحافظات.

رابط تنزيل نتائج الثالث متوسط pdf

وتعد مرحلة الثالث المتوسط من أهم المراحل التعليمية في مسيرة طلاب وطالبات العراق وذلك لأنها تساعدهم في الانتقال إلى مرحلة أخرى تعمل على تشكيل مستقبلهم المهني والدراسي، ولهذا يوجد اهتمام كبير للغاية من قبل الطلاب وأولياء الامور من أجل معرفة ميعاد اعلان النتائج وحالة من الترقب الشديد طوال الاسبوع الماضي والاسبوع الجاري أيضا، وجدير أن النتيجة سوف تتوافر فعلي مواقع الوزارة ويمكن للطلاب الحصول علي نتائج الثالث متوسط العراق ٢٠٢٣ الدور الأول نينوى/كربلاء / الكرخ عبر موقع نتائجنا.