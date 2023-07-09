ملفات pdf أو صور موقع نتائجنا| معرفة نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بالرقم الامتحاني عبر وزارة التربية العراقية جميع المواد

بعد فترة قصيرة، ستعلم الطلاب في العراق نتائج الثالث متوسط اختباراتهم النهائية التي انتهت منذ بضعة أيام. قد أعلن وزير التعليم سابقًا أن النتائج ستكون متاحة قريبًا لجميع الطلاب في جميع أنحاء العراق بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، مثل تصحيح الاختبارات وتقييم الدرجات والتصديق على النتيجة، تُعتبر نتائج الصف الثالث المتوسط من أهم النتائج في العراق، ومن المحتمل أن يستغرق الوقت لعرضها بشكل كامل. سنقدم لكم في الفقرات التالية تفاصيل حول تاريخ عرض النتيجة.

أربع طرق لاستخراج نتائج الثالث متوسط

هناك اكثر من طريقة استخراج نتائج الثالث متوسط كالاتي:

بإمكان الطالب زيارة المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها والتحقق من نتائجه عن طريق إدخال رقم التسجيل أو رقم المدرسة أو رقم المقعد.

كما يمكنه زيارة مكاتب التعليم التابعة لوزارة التربية في كل محافظة والاستعلام عن نتائجه بنفس الطريقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنه زيارة مواقع إلكترونية رسمية تابعة لوزارة التربية أو شركاءها، حيث يمكنه إدخال رقم التسجيل أو رقم المدرسة أو رقم المقعد للاطلاع على النتائج.

ولمن يفضل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنه الاشتراك في قنوات تلغرام أو صفحات فيسبوك التي تنشر نتائج الثالث المتوسط للعام 2023 الدور الأول في جميع المحافظات، وذلك عبر ملفات PDF أو صور.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عبر وزارة التربية

تعمل وزارة التعليم في العراق على تنفيذ خطوات مبتكرة وشاملة لتحسين عملية التعليم في جميع مستوياته وصفوفه المختلفة، بما في ذلك الصف الثالث المتوسط، تمت إضافة مناهج دراسية جديدة، ويتطلع الطلاب إلى معرفة تقدمهم الدراسي بهذه المواد الجديدة للاطمئنان، وبمجرد أن تصبح نتائج الثالث متوسط جاهزة، يتم اتباع الإجراءات التالية للوصول إليها:

– يتم زيارة موقع وزارة التربية في العراق، حيث يتم نشر النتائج إلكترونيًا لمتابعة التطور التكنولوجي.

– يقوم الطلاب بالنقر على القائمة الجانبية للموقع حتى تنسدل، ثم يختارون خيار “النتائج“.

– يتم تحديد الصف الثالث المتوسط كمرحلة يرغب الطالب في الاطلاع على نتائجها.

– في هذه الخطوة، يتم إدخال بعض التفاصيل الأخرى مثل العام الدراسي واسم الطالب واسم المدرسة التي يدرس فيها.

– بعد إكمال جميع هذه المعلومات، بما في ذلك الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، يتم النقر على زر “عرض” مباشرة.